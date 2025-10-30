शहर गुन्हे शाखेच्या कामकाजाची पुनर्रचना तीन ‘एसीपीं’च्या अखत्यारीत विभागणी
पुणे, ता. ३० ः शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तपास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पुणे शहर पोलिस गुन्हे शाखेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या नव्या बदलानुसार गुन्हे शाखेला आता तीन सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) असणार आहेत. त्यामुळे शाखेचे काम अधिक समन्वयित, झोननिहाय आणि परिणामकारक होणार आहे.
शहरात सध्या ३९ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवले जाते. गुन्हे शाखेअंतर्गत सहा युनिट्स कार्यरत असून, त्याबरोबरच खंडणीविरोधी, अमली पदार्थ विरोधी, तसेच दरोडा आणि वाहनचोरीविरोधी अशी प्रत्येकी दोन, अशा एकूण १२ पथकांची रचना आहे. या सर्व पथकांचे कामकाज गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चालते.
जबाबदाऱ्यांचे विभाजन
एसीपी एक ः युनिट एक ते तीन, अमली पदार्थ विरोधी पथक एक, दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक एक, तसेच खंडणीविरोधी पथक एक.
एसीपी दोन ः युनिट चार ते सहा, अमली पदार्थ विरोधी पथक दोन, दरोडा आणि खंडणीविरोधी पथक दोन.
नवीन एसीपी तीन ः ‘भरोसा सेल’सह महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या
नवनियुक्त एसीपी तीन यांच्या अखत्यारीत ‘भरोसा सेल’, ‘पीसीबी (प्रतिबंधक शाखा)’, ‘एमओबी’, ‘प्रेस विभाग’, ‘तांत्रिक विश्लेषण विभाग’, ‘कंट्रोल रूम’, ‘प्रशासन शाखा’, ‘मध्यवर्ती मुद्देमाल कक्ष’, ‘सेवा व्यवस्थापन प्रणाली’, ‘कन्व्हिक्शन कक्ष’, ‘एएचटीयू (मानव तस्करी प्रतिबंधक युनिट)’, ‘संगणक विभाग’ आणि ‘कॉप्स-२४’ या विभागांचा समावेश आहे.
