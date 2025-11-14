अपघातातील जखमींना ससूनमधून घरी सोडले
पुणे, ता. १४ : नवले पूल परिसरात झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या चौघांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यापैकी एकाला गुरुवारी प्राथमिक उपचारानंतर व अन्य तीन जणांनाही भरती करून उपचाराअंती शुक्रवारी घरी सोडण्यात आले.
जखमींपैकी सायमा सय्यद (वय ९) हिच्या डाव्या पायाला इजा झाली असून, तिला शस्त्रक्रिया कक्षात डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या देखरेखीखाली वॉर्ड क्रमांक ८ मध्ये भरती करण्यात आले होते. तिची प्रकृती स्थिर आहे. जुलेखा सय्यद (वय ३४) यांना डोक्याला, तसेच छातीला दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.
दरम्यान, अमजद सय्यद यांना कानाला झालेल्या दुखापतीवर उपचार करण्यात आले, तर दत्ताराम पलांडे (वय ६०) यांना डाव्या पायावर झालेल्या जखमांवर उपचार करून सर्वांना उपचारानंतर घरी सोडले आहे, अशी माहिती ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यलप्पा जाधव यांनी दिली.
दोन मृतदेह ससूनमध्ये
अपघातात मृत्यू पावलेल्या सहा जणांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीनंतर नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत, तर वाहनांना धडक देणाऱ्या कंटेनरमधील चालक व क्लीनर यांचे मृतदेह अद्याप ससून रुग्णालयात असल्याची माहिती ससूनमधील अधिकाऱ्यांनी दिली.
