‘स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाची उद्यापासून नांदी
पुणे, ता. ८ ः जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करणारा स्वास्थ्यजागर अर्थात ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाची शुक्रवारपासून (ता. ५) नांदी होत आहे. सकाळ माध्यम समूहातर्फे समाजाच्या समग्र कल्याणाच्या उद्देशातून आयोजित या आगळ्यावेगळ्या महोत्सवाला सलग चौथ्या वर्षी पुणेकरांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. यंदा हा महोत्सव अधिक व्यापक झाला असून, सलग तीन दिवस पुण्यात विविध ठिकाणी या महोत्सवातील दर्जेदार कार्यक्रमांची पर्वणी मिळणार आहे.
‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवासाठी ‘सुहाना मसाले’ हे मुख्य प्रायोजक आहेत. विश्वकर्मा विद्यापीठ हे सहप्रायोजक असून, भारती विद्यापीठ हे सहयोगी प्रायोजक आहेत. शुक्रवारी (ता. ५) ‘अमृतानुभव’ या अनोख्या कार्यक्रमाने ‘स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० व्या जन्मोत्सवानिमित्त ही कलाकृती सादर केली जाणार आहे. श्रीरंग गोडबोले लिखित-दिग्दर्शित हा कार्यक्रम ज्येष्ठ गायक रघुनंदन पणशीकर, ज्येष्ठ गायिका आरती अंकलीकर-टिकेकर, संकर्षण कऱ्हाडे, मुग्धा वैशंपायन, प्रथमेश लघाटे, राहुल जोशी, आनंदी जोशी, सचिन इंगळे हे कलाकार सादर करणार आहेत.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी (ता. ६) देशातील आघाडीच्या आणि लोकप्रिय गायिका सुनिधी चौहान यांच्या सादरीकरणाची पर्वणी पुणेकरांना मिळणार आहे. सुनिधी यांची ‘आय ॲम होम’ ही लोकप्रिय कॉन्सर्ट कोथरूडच्या सूर्यकांत काकडे फार्म येथे सायंकाळी सात वाजता सादर होणार आहे. आपल्या जादुई आवाजाने आणि अनोख्या गायन शैलीने रसिकांची मने जिंकणाऱ्या सुनिधी यांची गाणी प्रत्यक्षात ऐकणे हा अविस्मरणीय अनुभव असतो. हा अनुभव घेण्याची संधी पुणेकरांना मिळेल.
महोत्सवाचा अखेरचा दिवस, रविवार (ता. ७) हा नामवंत वक्त्यांच्या मार्गदर्शनाची पर्वणी देणारा ठरणार आहे. यात प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरू श्री एम यांच्यासह लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद खंदारे, ज्येष्ठ लेखिका व पुराण अभ्यासक सीमा आनंद, फूड फार्मर व आरोग्य अभ्यासक रेवंत हिंमत्सिंगका, अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक व शिक्षक चंद्रलेखा एम. आर., लेखक रॉबिन सिंग आणि स्टँडअप कॉमेडियन रवी गुप्ता या वक्त्यांच्या सत्रांचा यात समावेश आहे.
मेट्रोचा वापर करण्याचे आवाहन
‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवातील तिन्ही दिवसांचे कार्यक्रम स्थळ मेट्रोच्या मार्गांवर आहेत. या महोत्सवासाठी नागरिकांच्या गर्दीनुसार मेट्रोच्या फेऱ्या वाढविण्याचे नियोजनही ‘महामेट्रो’ने केले आहे. त्यामुळे तिन्ही दिवसांच्या कार्यक्रमांना येणाऱ्या नागरिकांनी मेट्रोचा वापर करावा, असे आवाहन ‘सकाळ’ आणि ‘महामेट्रो’ने केले आहे.
सुनिधी चौहान मैफिलीची मोजकी तिकिटे शिल्लक
या महोत्सवात शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सात वाजता कोथरूडच्या सूर्यकांत काकडे फार्म येथे प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान यांच्या मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मैफिलीची मोजकीच तिकिटे शिल्लक असून, ती districtbyzomato.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच, बातमीसोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करूनदेखील तिकिटे आरक्षित करता येणार आहेत. रसिकांनी लवकरात लवकर तिकिटे आरक्षित करावीत, असे आवाहन सकाळ माध्यम समूहाने केले आहे.
