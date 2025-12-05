दुबार मतदारांची नावे जास्त आढळल्यानेमहापालिकेने मागितले आयोगाकडे मार्गदर्शन
दुबार मतदारांबाबत महापालिकेने
आयोगाकडे मागितले मार्गदर्शन
पुणे, ता. ५ : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार झालेल्या मतदारयादीत तीन लाख दुबार मतदार असल्याचे प्रशासनाने यापूर्वीच जाहीर केले होते. पण प्रारूप मतदार यादी तपासताना दुबार मतदारांची संख्या जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा मतदारांचे काय करायचे यासाठी महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्यातील अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. मतदार यादीतील चुकांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाने शोधलेल्या तीन लाख दुबार नावांव्यतिरिक्त, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी याहून अधिक नावे ओळखल्याचा दावा केला आहे. मतदारयादीत नावांचा समावेश करणे किंवा वगळणे हा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असल्याने आयोगाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
दुबार मतदारांनी दुबार मतदान होऊ नये, यासाठी जनजागृती करावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत २२ हजारांपैकी १२ हजार हरकतींची तपासणी झाली असून उर्वरित हरकतींची कारवाई सात डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे, असेही राम यांनी सांगितले.
