सकाळ प्लॉटिंग एक्स्पो
गेल्या १७ वर्षांपासून आम्ही पुण्याजवळ सेकंड होम व एनए प्लॉट प्रकल्पांवर सातत्याने काम करत आहोत. ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’ आम्हा डेव्हलपर्स व घर खरेदीदारांसाठी दरवर्षीची एक पर्वणी ठरते. या एक्स्पोमुळे आमचे पुणे, मुंबई, सोलापूर येथील प्रकल्प अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचले. या वर्षीही आम्ही मुळशी, वेल्हे व वाघोली येथील फार्महाउस प्रोजेक्ट्स घेऊन येत आहोत. आजपर्यंत २५० एकर एनए प्लॉट्स, ५० एकर विकसित लेआउट्स आणि १७७० पेक्षा जास्त संतुष्ट क्लायंट्स, यामुळे आमचा हा प्रवास अधिक प्रेरणादायी झाला आहे.
- रेश्मा हाजिते, संचालक, एक्सलन्स होम
आम्हाला या एक्स्पोबद्दल अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळाले आहे. चांगल्या प्रतिसादामुळे आम्हीही यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहकांना आमच्या अनेक प्रकल्पांची माहिती येथे मिळेल.
- ऋषभ साकला, व्यवस्थापकीय संचालक, व्हीएसजीएल
