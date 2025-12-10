राज्य सहकारी बँकेमध्ये ‘आयबीपीएस’मार्फत भरती

पुणे, ता. १० : राज्य सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी राज्य बँकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता शिपाई आणि चालक यांसारख्या कनिष्ठ पदांसाठीची भरती ‘आयबीपीएस’मार्फतच केली जात असल्याची माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील सरळसेवा भरती अधिक पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेने २०२१ पासून सरळसेवा भरती तसेच अंतर्गत बढती परीक्षा या दोन्हींसाठी आयबीपीएस किंवा टीसीएससारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याचे धोरण राबविले आहे.
यंदा या धोरणाचा विस्तार करून शिपाई आणि वाहनचालक पदांच्या भरतीसाठी आयबीपीएसमार्फतच परीक्षा घेण्यात आली. केवळ सहा वाहनचालक पदांसाठी ३९७ अर्ज, तर ५८ शिपाई पदांसाठी १०९२ अर्ज प्राप्त झाले. सर्व उमेदवारांची ऑनलाइन परीक्षा २५ सप्टेंबरला पार पडली असून, अंतिम मुलाखतीही ‘आयबीपीएस’मार्फतच झाल्या.
या प्रक्रियेमुळे सहकारी बँक क्षेत्रातील भरती अधिक पारदर्शक होत असून, कर्मचारी संघटनांनीही या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. गुणवत्ताधारित निवडीमुळे नव्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि बँकिंग सेवांबद्दल जनमानसातील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले.
‘‘सहकारी बँकिंग क्षेत्रात शिस्त आणि विश्वास निर्माण करायचा असल्यास सर्व सहकारी बँकांनी अशा पद्धतीची भरती प्रक्रिया स्वीकारणे आवश्यक आहे,’’ असे अनास्कर म्हणाले.
