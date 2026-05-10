लोकवर्गणीतून हानुमान मुर्ती ची प्रतिष्ठान

लोकवर्गणीतून हनुमान मूर्तीची प्रतिष्ठान
पांडे, ता. १० : शेलगाव (क) येथे पूजा, होमहवन करून हनुमंताच्या जुन्या मूर्तीचे विसर्जन तसेच नवीन मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. यानिमित्त दोन दिवस कीर्तन, भजन आदी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
पंढरपूर येथून हनुमंताची मूर्ती आणल्यानंतर तिची गावातून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. नागनाथ महाराज यात्रा उत्सव समितीच्या वतीने उत्सवातील शिल्लक रकमेतून मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यात्रा उत्सवातून शिल्लक राहिलेल्या निधीतून गावातील सर्व मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्याचा संकल्प ग्रामस्थांनी केला आहे. यापूर्वी ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून आणि विकास निधीतून गावातील जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडीचा चेहरामोहरा बदलला आहे. आता मंदिरांचे सुशोभीकरण आणि जीर्णोद्धार करण्याचा ध्यास ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
मारुती मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी पुढाकार घेणारे आजिनाथ वीर आणि आत्माराम वीर यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. यावेळी महाप्रसादाचेही आयोजन करण्यात आले होते.