पानगाव येथे आठवडाभरात आगीची दुसरी घटना,शेतकरी चिंतेत

पानगाव (ता. बार्शी) ः आगीमुळे सुभाष जाधव या शेतकऱ्यांच्या कडब्याच्या गंजीची झालेली अवस्था.
पानगाव परिसरात आठवड्यात दुसरी कडब्याची गंज जळाली
पानगाव, ता. ११ : कडब्याची गंज पेटल्याची आणखी एक घटना पानगाव (ता. बार्शी) येथे घडली. आठवडाभरात परिसरातील दोन ठिकाणी कडब्याच्या गंजी आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गावातील शेतकरी सुभाष तुकाराम जाधव यांच्या गावालगतच्या जागेत सुमारे चार ते साडेचार हजार पेंड्यांची कडब्याची गंज लावलेली होती. रविवारी (ता. १०) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागून कडब्याने पेट घेतला. आग लागल्याचे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला तसेच बार्शी येथील अग्निशमन दलाला माहिती दिली.
काही वेळानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी जनावरांचा संपूर्ण चारा जळून खाक झाला. तसेच कांद्याची पोती व भुईमुगाच्या शेंगांची काही पोतीही आगीत जळाली. या आगीत सुभाष जाधव यांचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी (ता. ८) गावातीलच शेतकरी विलास वलगुडे यांचीही कडब्याची गंज पेटली होती. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे दोन्ही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या समोर जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
