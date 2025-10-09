आज पुण्यात १०.१०.२०२५ शुक्रवार
आज पुण्यात
१०.१०.२०२५ शुक्रवार
पुस्तक प्रकाशन ः वैशाली मंडपे लिखित व द युनिक फाउंडेशन प्रकाशित ‘सायबरनामा ः आभासी जगातील आव्हाने आणि सुरक्षितता’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- महेश भागवत ः उपस्थिती- वैशाली मंडपे, विक्रम मंडपे, मल्हार पाटील, तुकाराम जाधव ः व्याख्यान आणि चर्चासत्र ः विषय- ‘सायबर सुरक्षा आणि आपण’ ः द युनिक ॲकॅडमी, प्राइड पोर्टल बिल्डिंग, अक्षरनंदन शाळेजवळ, सेनापती बापट रस्ता ः १२.००.
लोकार्पण सोहळा ः डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन आयोजित ः ‘चांगुलपणाची चळवळ’ दिवाळी अंक लोकार्पण सोहळा ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. शैलेश पुणतांबेकर ः सहभाग- राज देशमुख, डॉ. विनोद गायकवाड ः डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स, पहिला मजला, नेहरू गार्डन, खडकी ः ५.००.
लोकार्पण सोहळा ः मेनका प्रकाशन आयोजित ः कोथरूड दिवाळी अंक २०२५ लोकार्पण सोहळा ः हस्ते- डॉ. रूपाली शिंदे, अभिजित जोग ः प्रमुख पाहुणे- चंद्रकांत पाटील, मुरलीधर मोहोळ ः शैलेश सभागृह, कर्वेनगर, कोथरूड ः ५.३०.
मुलाखत ः साहित्यप्रेमी भगिनी मंडळ आयोजित ः कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त विशेष कार्यक्रमात ऋचा बोंद्रे यांची मुलाखत- भरजरी गं पितांबर ः संवादक- नूतन शेटे ः साथसंगत- तन्मय पवार ः महाराष्ट्र साहित्य परिषद, माधवराव पटवर्धन सभागृह ः ५.३०.
दिवाळी अंक प्रकाशन व परिसंवाद ः ‘नृत्यावकाश’ दिवाळी अंकाचे प्रकाशन ः हस्ते- डॉ. सुचेता भिडे-चापेकर, पं. सुरेश तळवलकर ः परिसंवाद ‘ध्यासपंथावरील पाऊले’ ः सहभाग- डॉ. स्वाती दैठणकर, संतोष घाटपांडे, सरिता गिरी ः संवादक- किरण यज्ञोपवित ः ज्योत्स्ना भोळे रंगमंच संकुलातील रंगशाळा, टिळक रस्ता ः ६.००.
ग्रंथ प्रकाशन ः महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई आयोजित ः अंजली मालकर लिखित ‘हिंदुस्थानी अभिजात संगीताचा इतिहास’ पूवार्ध व उत्तरार्ध या दोन ग्रंथांचे प्रकाशन ः हस्ते- डॉ. गो. बं. देगलूरकर, डॉ. विकास कशाळकर, डॉ. सदानंद मोरे, बाबा भांड ः एसएनडीटी विद्यापीठ, पदव्युत्तर विभाग, पहिला मजला, कर्वे रस्ता ः ६.००.
