अपघाती अपंगत्व आलेल्यांना कृत्रिम हाताचा आधार
पुणे, ता. ९ : रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउनच्या ‘गिफ्ट ऑफ मोबिलिटी’ प्रकल्पांतर्गत अपघातात हात गमविलेल्यांना कृत्रिम हाताचा आधार देण्यात येत आहे. या उपक्रमानुसार अपघात, वीजप्रवाह लागणे, औद्योगिक दुखापती, स्फोट किंवा फटाके यामुळे कोपरापासून खालचा हात गमावलेल्यांना ‘एल एन -४’ हे कृत्रिम हात बसविण्यात येतात. हा उपक्रम रोटेरियन शब्बीर जामनगरवाला, रोटेरियन प्रदीप मुनोत, रोटेरियन अनिल छड्डा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू केला असून, एलेन मीडोज प्रॉस्थेटिक हँड फाउंडेशन आणि इनाली फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने आतापर्यंत भारतातील १८ राज्यांमध्ये १०,७०० हून अधिक ‘एलएन-४’ कृत्रिम हात विनामूल्य बसविण्यात आले आहेत. या कार्याला जागतिक स्तरावर गती देण्यासाठी २०० एलएन-४ हात टान्झानियाला व २५ इटलीला पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कृत्रिम हाताचा आधार घेण्यासाठी गरजूंनी साने गुरुजी रुग्णालय येथे प्रत्येक शनिवारी कार्यरत असलेल्या कायमस्वरूपी एलएन-४ या केंद्राला भेट द्यावी, असे आवाहन रोटरी क्लबने केले आहे.
