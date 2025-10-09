आरक्षीत प्रभागांसाठीची सोडत लांबणीवर
पुणे, ता. ९ ः पुणे महापालिकेची प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर आता आरक्षित प्रभाग कोणते, हे ठरविण्यासाठी सोडत काढली जाणार आहे. यासाठी १० ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख सांगितली जात होती; पण आता याबाबत आयोगाकडून कोणतेही आदेश न आल्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. दिवाळीपूर्वी सोडत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यासाठी ४१ प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती, सूचना नोंदविण्यात आल्या, त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात ५ हजार ९२२ हरकती सूचनांपैकी १ हजार ३२९ हरकती पूर्ण मान्य करण्यात आल्या असून, ६९ हरकती अंशतः मान्य करून बदल केले आहेत; तर ४ हजार ५२४ हरकती नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. हरकती सूचनांनंतर प्रभाग क्रमांक १, ४, १४, १५, १७, १८, २०, २४, २७, ३४, ३८, ३९ येथील हद्दीमध्ये बदल झाले आहेत. मध्यवर्ती भागापेक्षा उपनगरांमध्ये बदल जास्त झाले आहेत. सर्वाधिक बदल हे प्रभाग क्रमांक चार आणि प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये झाले आहेत.
प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठीचे प्रभाग आरक्षित करणे आवश्यक आहे. हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोण कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढविणार हे स्पष्ट होणार आहे. सरकारतर्फे ही सोडत १० ऑक्टोबर रोजी काढली जाणार असल्याचे सांगितले जात होते; पण पुणे महापालिकेला कोणतेही आदेश न आल्याने सोडत लांबणीवर पडली आहे. पुढील आठवड्यात १५ ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख असण्याची चर्चा आहे. महापालिका प्रशासनाला याबाबत कोणतेही आदेश आलेले नाहीत; पण दिवाळीपूर्वी सोडत काढली जाईल, असे सांगितले जात आहे. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमातीचे दोन, अनुसूचित जातीचे २२ प्रभाग आरक्षित होणार आहेत, तर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने प्रत्येक प्रभागात दोन याप्रमाणे ८३ जागा आरक्षित असणार आहेत.
