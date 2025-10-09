सरन्यायाधिशांवरील हल्ल्याचा पुण्यात निषेध
पुणे, ता. ९ : ‘हल्लेखोरावर कारवाई झालीच पाहिजे’, ‘जातीयवाद मुर्दाबाद’, ‘द्वेषाचे राजकारण मुर्दाबाद’, ‘भारतीय संविधानाचा विजय असो,’ ‘सामाजिक समता जिंदाबाद’, ‘लोकशाही जिंदाबाद’, ‘धार्मिक सलोखा जिंदाबाद’, अशा घोषणा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांवरील अपमानकारक हल्ल्याचा जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा आणि धार्मिक उन्माद व जातीय द्वेषाचा निषेध करण्यासाठी ‘संविधान जागर अभियान समिती’तर्फे गोपाळ कृष्ण गोखले चौक येथील कलाकार कट्टा येथे निषेध सभेचे आयोजन केले होते. या वेळी माजी न्या. बी.जी. कोळसे पाटील, लोकायतच्या निमंत्रक अलका जोशी, काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, जनसंघर्ष समितीचे ॲड. संदीप ताम्हनकर, डॉ. संदीप बाहेती, राष्ट्र सेवा दलाचे प्रशांत दांडेकर, ॲड. संतोष म्हस्के आदी उपस्थित होते. हा हल्ला एका व्यक्तीवर नसून देशातील लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्ला आहे, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली.
कोळसे पाटील म्हणाले, ‘हा हल्ला वैयक्तिक नसून संवैधानिक संस्थेवर केलेला हल्ला आहे. सरकारविरोधात निकाल देऊ नका, अन्यथा अशा हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल, असा दबाव यातून न्यायव्यवस्थेवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे याविरोधात रस्त्यांवर उतरून जनजागृती करणे आवश्यक आहे.’ पुणे पोलिसांनी याप्रकरणी पुण्यातून ‘झीरो एफआयआर’ दाखल करण्याची विनंती त्यांनी केली.
तिवारी म्हणाले, ‘न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ज्या व्यक्तीने हा हल्ला केला आहे त्याच्यावर त्वरित कारवाई करावी. कारण सरन्यायाधिशांवरचा हल्ला हा १४० कोटी भारतीयांचा अपमान आहे.’ तर ‘हा हल्ला मनुवादी प्रवृत्तीतून झाला असल्याचे,’ मत म्हस्के यांनी व्यक्त केले. दांडेकर म्हणाले, ‘न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता टिकून राहण्यासाठी नागरिकांनी आता रस्त्यावर येण्याची गरज आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.