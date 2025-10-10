गोविंद तुपाच्या किमतीत पन्नास रुपयांची घट
पुणे, ता. १० ः गुणवत्ता, विश्वास आणि पारदर्शकतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ग्राहकहिताचा निर्णय घेत आपल्या गोविंद तुपाच्या किमतीत तब्बल ५० रुपयांची घट केली आहे. यामुळे प्रतिकिलो तुपाचे दर हे ७९५ रुपयांवरून ७४५ रुपये झाले आहेत.
केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’मध्ये केलेल्या कपातीचा थेट लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती कंपनीतर्फे देण्यात आली. कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ‘‘गोविंद ब्रँडने नेहमीच दर्जा, चव आणि विश्वास यांचा समन्वय साधत उत्पादने दिली आहेत. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचा फायदा हा आमच्या कार्याचा पाया आहे. ‘जीएसटी’ कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवून आम्ही हा विश्वास आणखी दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.’’ गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ गोविंद मिल्कने शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला आणि ग्राहकांच्या समाधानाला समान प्राधान्य दिले आहे. उच्च दर्जाचे तूप, दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने यांमुळे कंपनीने संपूर्ण देशात गुणवत्तेचा आणि विश्वासाचा ठसा उमटवला आहे. हा निर्णय निश्चितच बाजारपेठेत सकारात्मक संदेश देणारा आणि ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा ठरेल, असा कंपनीचा विश्वास आहे.
