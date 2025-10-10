‘केआयआयटी’ला ‘टीएचइ’ श्रेणीत देशात पाचवे स्थान
पुणे, ता ११ : ‘कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल टेक्नॉलॉजी’ला (केआयआयटी डीयू) २०२६च्या ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन (टीएचइ) वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्ज’ या श्रेणीत १२८ भारतीय संस्थांमध्ये पाचवे स्थान मिळाले आहे. तर जागतिक स्तरावर २१९१ विद्यापीठांमध्ये या संस्थेस ५०१ ते ६०० या गटात स्थान मिळाले आहे. देशातील सर्वोत्तम दहांमध्ये जागा मिळवणारी ‘केआयआयटी’ ही ओडिशातील एकमेव संस्था आहे. गेल्या वर्षी ‘टीएचइ’ जागतिक श्रेणीत ही संस्था ६०१ ते ८०० या गटात होती. या वर्षी ‘शैक्षणिक उत्कृष्टता’ (ॲकॅडमिक एक्सलन्स) या निकषाबाबत ‘केआयआयटी’ला जगात २५९वा क्रमांक मिळाला आहे.
‘‘संस्था सुरू झाल्यास २८ वर्षे झाली असून ती अभिमत विद्यापीठ (डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी) झाल्यास २२ वर्षे झाली आहेत. या संस्थेस जागतिक विद्यापीठांमध्ये ५०१ ते ६०० या गटात स्थान मिळणे, हे केवळ ओडिशाच नाही, तर देशासाठीही अभिमानास्पद आहे,’’ असे संस्थेचे संस्थापक डॉ. अच्युत सामंता यांनी सांगितले.
फोटो- PNE25V59013
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.