आज पुण्यात ११ ऑक्टोबर २०२५ शनिवार
सकाळी ः
सत्कार समारंभ ः बडोदे मित्र मंडळातर्फे ः विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या महिलांना ‘उत्कृष्टता पुरस्कार’ ः प्रमुख पाहुण्या- दीपा मुधोळ-मुंडे, डॉ. प्रभाकर जोशी ः डॉ. बाबासाहेब भांड यांचे ‘महिला सशक्तीकरणात श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांचे योगदान’ या विषयावर व्याख्यान ः जवाहरलाल नेहरू सभागृह, घोले रोड ः ८.३०.
शिबिर ः विलू पूनावाला मेमोरियल हॉस्पिटल आयोजित ः मोफत स्त्रीरोग तपासणी शिबिर ः मार्गदर्शन- डॉ. नेहा सूर्यवंशी, डॉ. भूषण बारी, डॉ. किरण शहा, डॉ. पॉवेल थुलकर ः विलू पूनावाला मेमोरियल हॉस्पिटल, सोली पूनावाला रस्ता, हडपसर ः ९.००.
संवादात्मक कार्यक्रम ः व्यंगचित्रकार आलोक यांच्याशी संवाद ः संवादक- अवनीश गाडगीळ ः बुकबार, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, ग्राउंड फ्लोअर, सनस मेमोरीज ः १०.३०.
पदवीप्रदान समारंभ ः गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आयोजित ः ३१ वा पदवीप्रदान समारंभ ः प्रमुख पाहुणे- शक्तिकांता दास ः संस्थेच्या काळे सभागृहात ः ११.००.
पुस्तक प्रकाशन ः डॉ. दीपक शिकारपूर लिखित ‘सुरक्षित स्मार्टफोन मार्गदर्शक’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- डॉ. विजय भटकर ः १ ए, मल्टिव्हर्सिटी, आय-स्पेस, सर्वे क्रमांक ५१, बावधन खुर्द, पुणे-मुंबई बायपास ः ११.००.
प्रकाशन ः छात्र प्रबोधन दिवाळी अंकाच्या मासिकाचे प्रकाशन ः हस्ते- मिलिंद जोशी ः उपासना मंदिर, ज्ञानप्रबोधिनी, ५१० सदाशिव पेठ ः १०.३०.
दुपारी ः
चित्रपट महोत्सव ः पुणे फिल्म फाउंडेशनतर्फे ः पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ‘मान्सून एडिशन’ २०२५ ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, प्रभात रस्ता ः ४.००.
प्रकाशन ः राष्ट्र सेवा परिषद आयोजित ः मराठबोली दिवाळी अंक प्रकाशन समारंभ ः अध्यक्ष- डॉ. सदानंद मोरे ः प्रमुख पाहुणे- प्रा. भाऊसाहेब जाधव ः शारदा वंदन फार्म हाउस, खडकवाडी, सिंहगड परिसर ः ४.००.
सायंकाळी ः
सांगीतिक कार्यक्रम ः ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्टसतर्फे ः सांगीतिक कार्यक्रम- त्रिधारा ः पं. कैवल्यकुमार गुरव, मुकुल कुलकर्णी, अभेद अभिषेकी यांचे गायन ः प्लॉट नं. १७, वेद भवनच्या मागे, कोथरूड ः ५.००.
पुस्तक प्रकाशन ः गरवारे बालभवन संस्थेतर्फे ः अंजली मुळे संपादित ‘झऱ्यातलं आकाश’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- हेमा होनवाड ः अध्यक्ष- विवेक सावंत ः उपस्थिती- शीतल तेली-उगले ः गरवारे बालभवन, सारसबागेसमोर ः ५.००.
पुस्तक प्रकाशन ः हनुमंत लोखंडे लिखित ‘फँड्री ः भारतीय चित्रपटातील मैलाचा दगड’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- महेश मांजरेकर ः प्रमुख वक्ते- गिरीश कुलकर्णी, किशोर कदम ः उपस्थिती- प्रा. मिलिंद जोशी, नागराज मंजुळे ः एमईएस सभागृह, बाल शिक्षण विद्यामंदिर, मयूर कॉलनी, कोथरूड ः ५.००.
प्रकाशन समारंभ ः पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्रातर्फे ः प्रणव पाटील संपादित त्रिशताब्दी जयंती विशेष ग्रंथ ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’चे प्रकाशन ः हस्ते- प्रदीप रावत ः अध्यक्ष- भूषणसिंहराजे होळकर ः प्रमुख पाहुणे- मेघना बोर्डीकर-साकारे, गोपीचंद पडळकर, प्रवीण तरडे ः फिरोदिया हॉल, भांडारकर संस्था,, लॉ कॉलेज रस्ता ः ५.३०.
व्याख्यान ः ज्येष्ठांची बद्धकोष्ठता समस्या उगम आणि उपाय’ या विषयावर गोविंद वारुणकर यांचे व्याख्यान ः शतायू सभागृह, पीव्हीजी इंजिनिअरिंग कॉलेज परिसर, शिवदर्शन, पर्वती ः ६.००.
व्याख्यान ः एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनतर्फे ः प्रा. सदानंद वर्दे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त व्याख्यान ः विषय- ‘पुँजीवाद के चरण और भारत में आज़ादी के बाद बढ़ती चुनौतियां’ ः व्याख्याते- प्रा. डॉ. अरुणकुमार ः उपस्थिती- गजानन खातू ः एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ ः ६.००.
सांगीतिक कार्यक्रम ः स्वरसुमन फाउंडेशन आयोजित ः महाभारतावर आधारित संगीताचा कार्यक्रम- ‘गीत महाभारत’ ः संगीत संयोजन व गायक- डॉ. अमोघ जोशी ः लेडी रमाबाई सभागृह, स. प. महाविद्यालय, टिळक रस्ता ः ६.००.
