आज पुण्यात १२ ऑक्टो. २०२५ रविवार
सकाळी ः
किराणा परंपरा ः डॉ. प्रभा अत्रे फाउंडेशन संचालित स्वरमयी गुरुकुलतर्फे ः किराणा घराण्याच्या महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांचे कार्यकर्तृत्व उलघडून दाखविणारी मालिका- किराणा परंपरा (पहिले सत्र) उस्ताद अब्दुल करीम खाँ ः वक्ते- चैतन्यकेशव कुंटे ः डॉ. अतींद्र सरवडीकर ः स्वरमयी गुरुकुल सभागृह, संभाजी बागेसमोर, शिवाजीनगर ः १०.००.
पुस्तक प्रकाशन ः डॉ. शां. ग. महाजन यांच्या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन ः हस्ते- पांडुरंग बलकवडे ः स्वस्तिश्री सोसायटी, अलंकार पोलिस चौकीजवळ ः १०.००.
प्रकाशन समारंभ ः अपेक्षा मासिक परिवार आयोजित ः अपेक्षा दिवाळी अंकाचे प्रकाशन ः निमंत्रित कवींचे कविसंमेलन व पुरस्कार वितरण ः हस्ते- सुनील चांदेरे ः प्रमुख पाहुणे- चंद्रलेखा बेलसरे, प्रा. श्याम भुर्के, डॉ. लता मुळे-पाडेकर व अन्य ः पत्रकार भवन, नवी पेठ ः १०.००.
पुरस्कार वितरण ः राजहंस पुस्तक पेठेचा ‘हरी नरके स्मृती पुरस्कार’ ः पुरस्कारार्थी- नितीन रिंढे ः अध्यक्ष- गणेश विसपुते ः वक्ते- अभिषेक धनगर ः ब्रह्मे सभागृह, मोरे विद्यालय पोस्ट ऑफिससमोर, पौड रस्ता ः ११.००.
दुपारी ः
वर्धापन दिन ः उमेद फाउंडेशनतर्फे ः सहावा वर्धापन दिन ः दिव्यांग मुले व त्यांच्या पालकांसाठी प्रेरणा पुरस्कार ः प्रमुख पाहुणे- चंद्रकांत पाटील ः अध्यक्ष- डॉ. गिरीश कुलकर्णी ः उपस्थिती- रवींद्र वंजारवाडकर, प्रतिभाताई केंजळे, जयंतराव पारखी ः गणेश हॉल, न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता ः ४.००.
सायंकाळी ः
पुस्तक प्रकाशन ः राष्ट्र सेवा दल आणि मनोविकास प्रकाशन आयोजित ः सुनील तांबे लिखित ‘मान्सून’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः अध्यक्ष- किशोर बेडकिहाळ ः वक्ते- आसाराम लोमटे, कपिल पाटील, किशोर कदम ः नाथ पै सभागृह, राष्ट्र सेवा दल, साने गुरुजी स्मारक, सिंहगड रस्ता ः ४.३०.
व्याख्यान ः कै. श्रीकांत लिंगायत मेमोरियल ट्रस्टतर्फे ः संघ शताब्दीनिमित्त श्रीकांत लिंगायत जयंती ः विषय- संघ समजून घेताना ः वक्ते- अविनाश धर्माधिकारी ः टाटा हॉल, बीएमसीसी कॉलेज, डेक्कन ः ४.३०.
पुरस्कार वितरण सोहळा ः ब्राह्मण जागृती सेवा संघ पुरस्कार वितरण सोहळा ः
पुरस्कारार्थी- मनोज जोशी, एकनाथ शिंदे, रचना रानडे ः अध्यक्ष- ज्ञानराज माणिकप्रभू महाराज ः टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता ः ६.००.
