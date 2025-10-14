दिवे, पणत्यांचा बाजारपेठांत उजेड
पुणे, ता. २६ : मातीचा सुगंध, हातांची कलाकुसर आणि रंगांची उधळण...दिवाळी जवळ आली की शहरातील अनेक दुकानांत विविध आकार आणि रंगांच्या आकर्षक पणत्या आणि दिव्यांनी बाजारपेठ उजळून निघते. पणत्यांनी कसबा पेठेतील कुंभारवाडा, महात्मा फुले मंडई आणि इतर बाजारपेठा सध्या सजल्या आहेत. यंदाही व्यावसायिकांकडे साध्या, लामणदिव्याच्या आकारातील, दीपमाळ अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पणत्या दाखल झाल्या आहेत. कुंभारवाड्यासह राजस्थान, गुजरात, आसाम, दिल्ली, पश्चिम बंगालमधूनही आलेल्या मातीच्या पणत्या-दिव्यांची विक्री होत आहे.
लाल मातीपासून बनविण्यात आलेल्या पारंपरिक पणत्यांना ग्राहकांची विशेष मागणी आहे. पीओपी आणि चिनी मातीपासून बनविलेल्या मंदिर, तुळशी वृंदावन या आकारातील पणत्या ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. तसेच, मोर, दीपमाळ, मेण असलेली पणती, कटिंग पणती, मडकी पणती, काचेचे दिवे असलेली पणती, एकवीस दिवा थाळी, मातीचे आकाशकंदील, अखंड दिवे, कासव दिवा आदी प्रकार विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत.
महत्त्वाचे
- यंदा मातीचे दिवे, समई, वॉल हँगिंग दिवे व मोत्यांनी सजविलेल्या पणत्या लक्ष वेधून घेत आहेत
- नातेवाइकांना भेट देण्यासाठी पाच पणत्या ते सात पणत्यांचा रंगीत संचही खरेदी केला जात आहे
- साध्या पणत्या ६०-७० रुपये डझन, तर डिझाइनच्या पणत्या १०० ते १५० रुपये डझन आहेत
- मोर पणती, दीपमाळा, हत्ती पणती, कंदील पणती, कासव दिवा आदी पणत्या ६० ते १५० रुपये प्रतिनग आहेत
- गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा लाल मातीच्या पणत्यांच्या भावात १५ टक्क्यांनी वाढ
- रंग महाग झाल्याने व पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याने किल्ले, शिवाजी महाराजांचे पुतळे, चित्रे आणि लक्ष्मीमातेच्या मूर्तीचे भाव वाढले
यंदा बाजारात नवनवीन प्रकारचे मातीचे दिवे पाहायला मिळत आहेत. विविध आकाराचे, नक्षीकाम केलेले दिव्यांचे प्रकार आहेत. लाईटच्या दिव्यांपेक्षा मातीच्या दिव्यांना आम्ही कायमच प्राधान्य देतो. दिव्यांसह, मातीचे शोभेच्या वस्तूदेखील आम्ही विकत घेतल्या आहेत.
- ज्योती कदम, ग्राहक
देशातील विविध भागांतून आलेल्या पणत्या-दिव्यांची आम्ही विक्री करीत आहोत. मातीचे कंदील, वॉल हँगिंग दिवे याला चांगला प्रतिसाद आहे. आमची पाचवी पिढी या व्यवसायात काम करीत असून, साध्या पणत्यांपासून ते नक्षीकाम केलेल्या पणत्यांची सध्या ग्राहकांकडून खरेदी होत आहे.
- अश्विनी कुंभार, व्यावसायिक.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.