आज पुण्यात जोड १२.१०.२५ रविवार...

चित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन ः नवकार आर्ट फाउंडेशनतर्फे ः जैन समाजातील ४० चित्रकारांनी रेखाटलेल्या चित्रांचे प्रदर्शन ः उद्घाटन हस्ते- कृष्णकुमार गोयल ः उपस्थिती- मुरली लाहोटी, सुरेश लोणकर, संजय नहार व अन्य ः बालगंधर्व कलादालन, शिवाजीनगर ः १०.३०.
चित्रपट महोत्सव ः पुणे फिल्म फाउंडेशनतर्फे ः पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ‘मान्सून एडिशन’ २०२५ ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, प्रभात रोड ः ४.००.
प्रकाशन समारंभ ः आडकर फाउंडेशनतर्फे ः अशोक समेळ लिखित ‘द्रौपदी- काल, आज, उद्या’ या कादंबरीचे प्रकाशन ः हस्ते- वैशाली माशेलकर ः अध्यक्ष- डॉ. रघुनाथ माशेलकर ः उपस्थिती- संजीवनी समेळ, डॉ. अविनाश जोशी, संग्राम समेळ ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सभागृहात, टिळक रस्ता ः ५.३०.
सांगीतिक कार्यक्रम ः कलासक्त कल्चरल फाउंडेशनतर्फे ः सांगीतिक रचनांवर आधारित ‘गीत रामायण ः भरतनाट्यम एक नृत्यानुभव’ नृत्यनाट्याचा कार्यक्रम ः बालशिक्षण मंदिर सभागृहात, मयूर कॉलनी, कोथरूड ः ५.३०.
उद्घाटन ः अक्षरधारा बुक गॅलरीतर्फे ः अभिजात मराठी शब्दोत्सवाचे उद्घाटन ः हस्ते- विश्वास पाटील ः प्रमुख पाहुणे- मिलिंद जोशी ः उपस्थिती- डॉ. कल्याणी मांडके, शिरीष सहस्रबुद्धे ः मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, टिळक रस्ता ः ६.००.
