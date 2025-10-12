पेटोपियामध्ये ‘शेरू’, ‘ब्राउनी’, ‘मेस्सी’ची धमाल
पुणे, ता. १२ : कोणी उंचच उंच तर कोणी छोटे, कुणाच्या डोक्यावर टोपी, कुणाच्या अंगात टी-शर्ट तर कुणाचे लांबच लांब केस... अशा रंगरूपात विविधता असलेल्या ‘शेरू’, ‘ब्राउनी’ या श्वानांसह ‘मेस्सी या बोक्याने तसेच मूळचा दक्षिण अमेरिकेतील ‘स्कारलेट’ पोपट व ‘टी रेक्स’ इग्वाना यांच्यासह ७०हून अधिक पाळीव प्राणी व त्यांच्या पालक व प्राणिप्रेमींनी रविवारी सकाळी धम्माल केली. निमित्त होते ‘आर्यन वर्ल्ड स्कूल’ प्रस्तुत ‘सकाळ-पेटोपिया’ उपक्रमांतर्गत ‘पेटोथॉन वॉक’चे.
कर्वेनगरमधील डीपी रस्ता येथील करीलिफ रेस्टॉरंट येथे झालेल्या ‘पेटोथॉन’मध्ये नागरिकांनी आपल्या पाळीव प्राण्यांसोबत (श्वान, मांजर व इतर प्राणी) उस्फूर्त सहभाग नोंदवला. पेटोथॉनच्या उद्घाटनप्रसंगी आर्यन वर्ल्ड स्कूलचे मिलिंद लडगे, करीलिफचे शेखर अमराळे, ‘पेट्स अँड मी’चे आदित्य साखरे, ‘सकाळ’चे नवीन उपक्रमप्रमुख हेमंत वंदेकर, ‘पेट कव्हर क्लिनिक’चे डॉ. विनय गोरे, ‘अलाना ग्रुप बाउलर’च्या शिवानी अगरवाल आदी उपस्थित होते.
पाळीव प्राण्यांनी डीपी रस्त्यावर दिमाखदार ‘वॉक’ केला. त्यानंतर कार्यक्रमस्थळी संगीत खुर्चीच्या खेळाचे आयोजन केले होते. यामध्ये शेरू, चिकू व स्टेला यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. अमेरिकन लॅब, मुधोळ हाउंड, जर्मन शेफर्ड, तिबेटियन मॅस्टीफ अशा विविध प्रजातींच्या श्वानांचा यात सहभाग होता. या उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक आर्यन वर्ल्ड स्कूल असून, पॉवर्ड बाय ड्रुल्स आहेत. याशिवाय करीलिफ रेस्टॉरंट, बजाज आलियांज, अलाना बाउलर्स, पॉस्पा, कॅप्चर्ड आणि पेट्स अँड मी हे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
‘सकाळ पेटोपिया’ उपक्रमात आम्ही दुसऱ्यांदा सहभागी झालो आहोत. आमची ‘स्टेला’ ही श्वान गोल्डन रिट्रिव्हर या प्रजातीमधील असून ती पाच वर्षांची आहे. या उपक्रमातही तिने संगीत खुर्चीमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावीत खूप धमाल केली.
- नेहा चौधरी, कोथरूड
या उपक्रमात ‘टी रेक्स’ हा मेक्सिकोतून इग्वाना, ‘स्कारलेट’ नावाचा दक्षिण अमेरिकेतील पोपट तर ब्राउनी, क्लाउडी, डस्की हे तिबेटियन मॅस्टीफ प्रजातीचे श्वान सहभागी झाले होते. येथे त्यांना वेगळा अनुभव मिळाला.
- मुस्तफा बोरा,
आर्यन वर्ल्ड स्कूल लाइव्हस्टॉक मॅनेजर, कोंढवा
‘सकाळ-पेटोपिया गाला’ फेस्टिव्हल
‘सकाळ’च्या वतीने पाळीव प्राणी, त्यांचे पालक आणि सर्व प्राणिप्रेमींसाठी ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत पुण्यातील डीपी रस्त्यावरील कर्वेनगर येथील महालक्ष्मी लॉन्स येथे तीनदिवसीय ‘सकाळ-पेटोपिया गाला’ फेस्टिव्हल आयोजित केला जाणार आहे. यामध्ये पाळीव प्राण्यांशी निगडित असलेल्या अनेक प्रकारच्या वस्तू, सेवा आणि उत्पादनांचे प्रदर्शन, पर्शियन आणि भारतीय प्रजातीच्या मांजरींचे प्रदर्शन आणि दत्तक सुविधा, मत्सदालन, देशी-विदेशी पक्ष्यांचे प्रदर्शन आणि विविध प्रजातींच्या श्वानांचे दालनसुद्धा असणार आहे.
