हटकल्याच्या रागातून टोळक्याकडून ज्येष्ठाला शिवीगाळ
पुणे, ता. १२ : कोथरूडमधील एका सोसायटीच्या प्रवेशद्वारासमोर वाढदिवस साजरा करणाऱ्या टोळक्यास जाब विचारल्याने दहशत माजविल्याची घटना घडली. टोळक्याने जाब विचारणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला शिवीगाळ केली. हा प्रकार गुरुवारी (ता. ९) रात्री अकराच्या सुमारास घडला.
याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली असून, एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत ज्येष्ठ नागरिकाने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार कोथरूडमधील मयूर कॉलनीत असलेल्या एका सोसायटीत राहायला आहेत. सोसायटी परिसरात एक गोदाम आहे. गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास गोदामातील कामगार सोसायटीच्या प्रवेशद्वारासमोर एकाचा वाढदिवस साजरा करत होते. आरडाओरडा करत असल्याने सोसायटीतील रहिवाशांनी त्यांना हटकले. प्रवेशद्वारासमोर गोंधळ घालू नका, असे रहिवाशांनी त्यांना सांगितले. त्या वेळी टोळक्यातील एकाने त्याच्याकडील तीक्ष्ण शस्त्र उगारून दहशत माजविली. सोसायटीतील नागरिकांना शिवीगाळ केली. या घटनेची माहिती तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकाने त्वरित पोलिसांना दिली. पसार झालेल्या टोळक्यातील सहा जणांसह एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी सहा जणांना अटक केली असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक करिष्मा शेख यांनी दिली. उपनिरीक्षक शेख तपास करत आहेत.
