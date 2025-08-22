आज पुण्यात २३ ऑगस्ट २०२५ शनिवार
सकाळी ः
बालगणेश कोथरूड फेस्टिव्हल ः संवाद, पुणे, वृद्धी रिॲलिटी व पुणे महापालिका, अस्तित्व फाउंडेशन आयोजित ः बालगणेश कोथरूड फेस्टिव्हल ः विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरणपूरक शाडूमातीच्या श्रीगणेशाच्या मूर्ती बनविण्याची कार्यशाळा ः उद्घाटन हस्ते- मुरली लाहोटी ः उपस्थिती- विजयकुमार थोरात, राजश्री जायभाये ः अध्यक्ष- अमोल शहा ः छत्रपती संभाजी प्राथमिक विद्यालय, ४७ मुलींची शाळा, शिवाजी पुतळ्याजवळ, कोथरूड ः १०.००.
पुस्तक प्रकाशन ः आडकर फाउंडेशनतर्फे ः बबनराव पाटील लिखित ‘विठ्ठलवारी आनंदयात्रा’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- डॉ. सदानंद मोरे ः उपस्थिती- विद्याधर अनास्कर ः ‘वारी पंढरीची’ या विषयावर कविसंमेलन ः सहभाग- प्रभा सोनवणे, स्वाती यादव, तनुजा चव्हाण, स्वप्नील पोरे, डॉ. मिलिंद शेंडे, विजय सातपुते, सुजित कदम, जयश्री श्रोत्रिय ः पत्रकार भवन, नवी पेठ ः ११.००.
पुस्तक प्रकाशन ः समर्थ फाउंडेशन आणि वल्लरी प्रकाशन आयोजित ः ‘गगनभरारी’ (राजगड पर्व) पुस्तकाचे प्रकाशन ः अध्यक्ष- मेधाताई कुलकर्णी ः अध्यक्ष- प्रा. मेधा कुलकर्णी ः प्रमुख पाहुणे- अविनाश चाबुकस्वार, विद्याधर ताठे, किरण इनामदार, दीपक मोकाशी, स्वाती लोंढे-चव्हाण ः भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे राजवाडे सभागृह, भरत नाट्य मंदिराजवळ ः ११.००.
सायंकाळी ः
सांगीतिक अभिवाचन ः वंचित विकास आयोजित ः सांगीतिक अभिवाचन- येसूवहिनी व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यातील दीर-भावजयीच्या नात्याचे बंध उलगडून दाखविणारे ‘मी...येसूवहिनी’ ः निवारा सभागृह, एस. एम. जोशी हॉलसमोर, नवी पेठ ः ५.००.
एकपात्री नाटक ः दलित स्वयंसेवक संघ आयोजित ः ‘लोकराजा शाहू महाराज’ एकपात्री नाटक ः लेखक सादरकर्ते- कुमार आहेर ः साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे ग्रंथालय, के. ब्लॉक, नेहरू स्टेडियम, सारसबागेसमोर, स्वारगेट ः ५.००.
सांगता समारंभ ः वेदशास्त्रोत्तेजक सभा, पुणेच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ ः उपस्थिती- नीलेश ओक ः अध्यक्षा- डॉ. गीताली टिळक ः उपस्थिती- डॉ. मेधा कुलकर्णी ः ‘प्राचीन भारतीय ज्योतिषशास्त्र’ नीलेश ओक यांचे व्याख्यान ः ‘स्मृतिगंध’ स्मरणिका, कै. परशुराम परांजपे यांनी लिहिलेल्या निवडक सन्मानपत्रांचा संग्रह असलेले पुस्तक, तसेच डॉ. ज्योत्स्ना खरे लिखित ‘सार्थ श्रीविष्णुसहस्रनाम’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता ः ५.३०.
संगीत सोहळा ः गांधर्व महाविद्यालय, पुणेतर्फे ः पं. विनायकराव पटवर्धन यांच्या ५०व्या पुण्यस्मृतिदिनानिमित्त ः संगीत सोहळा ः डॉ. प्रकाश कुलकर्णी, अपर्णा गुरव, जयंत केजकर (गायन) ः साथसंगत- पं. प्रमोद मराठे (संवादिनी)ः मिलिंद गुरव, श्रीपाद शिरवळकर (तबला) ः गांधर्व महाविद्यालयाच्या विष्णू विनायक स्वरमंदिर, शनिवार पेठ ः ५.४५.
पुरस्कार वितरण ः महेश प्रोफेशनल फोरमतर्फे ः महेश गौरव पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- किशन भुतडा, डॉ. सोनल चांडक ः डॉ. श्यामराव कलमाडी हायस्कूल ऑडिटोरियम, गणेशनगर, एरंडवणे ः ६.००.
कृतज्ञता समारंभ ः भोई प्रतिष्ठान आयोजित ः ‘अमली पदार्थमुक्त गणेशोत्सव २०२४’ मध्ये सहभागी होऊन अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या भक्तांसाठी कृतज्ञता समारंभ ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. मेधा कुलकर्णी, हेमंत रासने, श्रीकांत भारतीय, रंजनकुमार शर्मा, प्रवीण पाटील ः लेडी रमाबाई हॉल, स. प. महाविद्यालय, टिळक रस्ता ः ६.००.
रंग भक्तीचे ः स्वरगायत्री प्रतिष्ठान आयोजित ः अभंग, भक्तिरचना गायन कार्यक्रम- रंग भक्तीचे ः सादरकर्त्या- चारुशीला बेलसरे ः डॉ. अरविंद नेरकर यांचे विशेष निरूपण ः प्रमुख पाहुण्या- मंजूषा राजगुरू ः अध्यक्ष- श्रीकृष्ण केळकर ः पत्रकार भवन, गांजवे चौक, नवी पेठ ः ६.००.
दृक्-श्राव्य कार्यक्रम ः ॲड-व्हेंचर फाउंडेशन आयोजित ः मारुती चितमपल्ली यांना आदरांजलीचा कार्यक्रम व त्यांच्या जीवनावर आधारित निसर्गविषयक दृक्-श्राव्य सादरणीकरण ः श्री महालक्ष्मी सभागृह, आदित्य हॉल, मित्रमंडळ चौकाजवळ, पर्वती पायथा ः ६.००.
सांगीतिक कार्यक्रम ः संगीताचार्य द. वि. काणेबुवा प्रतिष्ठान संचालित गुरुकुलतर्फे ः नवनवोन्मेष- सांगीतिक कार्यक्रम ः सहभाग- नूपुर देसाई, साहिल भोगले (गायन), मृगेंद्र मोहडकर (एकल बासरीवादन), साथसंगत- पार्थ ताराबादकर (तबला), मालू गावकर (संवादिनी) ः उपस्थिती- श्रीकांत कडुस्कर ः बेडेकर गणपती
मंदिर सभागृह, पौड रोड, कोथरूड ः ६.००.
सांगीतिक कार्यक्रम ः आरती प्रभू यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मागोवा घेणारा कार्यक्रम- ‘गेले द्यायचे राहून’ ः सादरकर्ते- अंजली मराठे, आशुतोष कुलकर्णी, श्रीराम पेंडसे, प्रभा जोशी, मिलिंद गुणे, आनंद खळदकर, सचिन माईणकर, वासुदेव बापट आणि विवेक परांजपे ः राजलक्ष्मी कला दर्शन सभागृह, कोथरूड ः ६.००.
एकपात्री प्रयोग ः हिंदीतील एकपात्री प्रयोग- सूरदास ः सादरकर्ते- शेखर सेन ः एमईएस सभागृह, कोथरूड ः ६.३०.
