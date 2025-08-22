मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकास अटक

पुणे, ता. २२ : वाघोली परिसरात भरधाव वाहन चालवून पादचाऱ्यास धडक देत मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या मदतीने आरोपीचा शोध घेत हा गुन्हा उघडकीस आणला.
विश्वनाथ सुभाष मोकलवार (वय ३३, रा. आव्हाळवाडी रस्ता, वाघोली) हे १६ ऑगस्ट रोजी रात्री त्यांच्या भावासह हॉटेल न्यू रॉयल समोरून पायी निघाले होते. त्या वेळी भरधाव वाहनाने त्यांना धडक दिली. या अपघातात विश्वनाथ मोकलवार गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा भाऊ किरकोळ जखमी झाला. या घटनेनंतर चालक वाहनासह पसार झाला होता.
या प्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज हांडे यांच्या पथकाने सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या आधारे संशयिताचा शोध घेतला. त्यातून आरोपी रोहिदास दगडू पिंगळे (वय ३४, रा. केसनंद रस्ता, वाघोली) याला ताब्यात घेण्यात आले. तपास पथकात पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) आसाराम शेटे, उपनिरीक्षक मनोज बागल, अंमलदार बाबासाहेब मोराळे, मंगेश जाधव, सुनील कुसाळकर आदींचा समावेश होता.