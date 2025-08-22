हवामान वेधशाळा भेटीने ‘विज्ञान जिज्ञासा’ उपक्रम सुरू
पुणे, ता. २२ : एकविसाव्या शतकात वैयक्तिक, तसेच भारताची प्रगती साधायची असेल तर मुलांसह नागरिकांमध्ये विज्ञानाचा प्रसार होणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीस लागणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि भवताल संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरिकांना पुण्यातील विविध वैज्ञानिक संस्थांच्या भेटींद्वारे त्यांच्या कार्याचा परिचय करून देण्याचा ‘विज्ञान जिज्ञासा’ हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. याची सुरुवात शुक्रवारी (ता. २२) शिवाजीनगर येथील हवामान वेधशाळेला भेट देऊन करण्यात आली.
हवामान विभागाच्या सहकाऱ्यांकडून पाऊस, मॉन्सून व हवामानासंबंधीच्या विविध संकल्पना नागरिकांनी समजून घेतल्या. ‘भवताल’चे संस्थापक अभिजित घोरपडे यांनी मार्गदर्शन केले, तसेच ‘बीव्हीजी’चे प्रमुख हणमंत गायकवाड यांचा व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद, हवामान विभागाच्या पथकाने दाखवलेली उपकरणे, उंचावरील हवामानाच्या नोंदी घेण्यासाठी सोडल्या जाणाऱ्या बलूनविषयी जाणून घेणे, अशा अनेक वैशिष्ट्यांसह ही भेट पार पडली.
हा उपक्रम ऑगस्ट २०२५ ते जुलै २०२६ असा संपूर्ण वर्षभर विनामूल्य खुला असणार आहे. या अंतर्गत पुण्यातील महत्त्वाच्या वैज्ञानिक संस्था, त्यांचे विभाग, संग्रहालये, संशोधन केंद्रे यांना भेटी देण्यात येणार आहेत. दर आठवड्याला एका विभागाला भेट देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
