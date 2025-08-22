पुणे शहर परिसरात पावसाचा जोर घटला
पुणे, ता. २२ : गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेला पावसाचा जोर शुक्रवारी घटला. शुक्रवारी अधूनमधून पुणे व परिसरात रिमझिम पाऊस पडत होता. त्या पावसाने पुणेकर चिंब झाले. दिवसभरात शहरात शिवाजीनगर, पाषाण, लोहगाव या भागांमध्ये पाच मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाचा इशारा दिलेला नसून, वातावरण ढगाळ राहण्याचा व हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे.
गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून शहरात पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. घाटमाथ्यावर ‘रेड अलर्ट’ दिल्याने व तेथे पाऊस जोरदार बरसल्याने खडकवासला धरणातून मुठा नदीत ३५ हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडले होते. शहरातही पावसाने दमदार हजेरी लावली होती, मात्र त्याचा जोर शुक्रवारी घटला. सकाळपासून शहर व परिसरात ढगाळ वातावरण होते, तसेच काही वेळ ऊनही पडल्याचे पाहायला मिळाले, तर सायंकाळी चारच्या सुमारास शहरात पाऊस झाला, पण त्याचा जोर कमी होता.
दरम्यान, आठवडाभर कमाल तापमान २७ ते २८, तर किमान तापमान २१ ते २२ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सोमवार व मंगळवार घाट विभागात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, दोन दिवस येथे ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे, तर बुधवार व गुरुवार दोन्ही दिवस पुन्हा ढगाळ वातावरण राहणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
