लोकसंस्कृतीच्या जल्लोषपूर्ण उत्सवाची रसिकांना अनुभूती
पुणे, ता. २२ : महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेले लोकसंगीताचे अनोख्या पद्धतीने खुललेलं सौंदर्य...मराठमोळ्या परंपरेचा झालेला गजर... अन् त्याला मिळालेली आधुनिकतेची झळाळी शेकडो रसिकांनी एकाच मंचावर अनुभवली,
निमित्त होते ‘सकाळ’च्या वतीने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या ‘द फोक आख्यान’ कार्यक्रमाचे.
या कार्यक्रमासाठी ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’ हे ‘पॉवर्ड बाय’ प्रायोजक होते, तर, ‘तिकीट खिडकी’ हे ‘तिकीटिंग पार्टनर’ होते. ‘थाट ह्यो जुना, खेळ हा नवा’ अशा संकल्पनेसह मराठी मातीतील लोककला आणि लोकसंगीताचे अगदी नव्या आणि आगळ्यावेगळ्या ढंगात उत्साहपूर्ण वातावरणात सादरीकरण झाले आणि त्याला रसिकांनी क्षणाक्षणाला टाळ्यांच्या कडकडाटात उत्स्फूर्त दाद दिली.
‘द फोक आख्यान’ सादर करणाऱ्या तरुण कलाकारांनी लोकपरंपरेतून आलेल्या कथा, गाणी आणि लोकभावना नव्या पिढीसमोर आपल्या दमदार सादरीकरणातून ठसवून सांगितल्या. मनामनात रुजलेली परंपरा आणि आधुनिकतेची झळाळी यांचा मेळ साधणाऱ्या या कार्यक्रमाने पुणेकरांच्या मनात लोकसंगीताचा अक्षरश: जल्लोष साजरा केला.
कार्यक्रमात ‘सकाळ’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव यांच्या हस्ते ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’चे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, विभागीय व्यवस्थापक सुशील जाधव यांच्यासह ‘द फोक आख्यान’च्या कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला.
पूर्वार्धात शब्दांच्या नमनाने निघालेली देवीची पालखी मराठमोळ्या संस्कृतीतील भक्तिगीत, जात्यावरचे गाणे, वाघ्या-मुरळी यांच्या जागरणातील भक्तिभाव, लावणीतील अध्यात्म, सुंबरान अशा एका पाठोपाठ एक नऊ माळा गुंफत कलाकारांनी लोकसंगीतातील सर्व पैलूंमध्ये रसिकांना गुंतवले. प्रत्येक सादरीकरणानंतर सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट आणि ‘वाह! वाह!’च्या हाकांनी दणाणले.
कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात पारंपरिक वाद्याचे नमन झाले. या सादरीकरणाला रसिकांनी ‘वन्स मोअर’ची दाद दिली आणि एकच जल्लोष झाला. कृष्णाचा सवंगडी पेंद्या, संतांची परंपरा, बारा कोसावर बदलणारी वैशिष्ट्यपूर्ण बोलीभाषा, लेकीच्या हळदीचे जात्यावरच गाणे, शाहिरी परंपरा, अध्यात्म हाच खरा आत्मा असणारी लावणी, भक्तिरस असे दाखले आख्यानातून देत कलाकारांनी कार्यक्रमात रसिकांना भारावून टाकले. एकीकडे लोकगीत, जागरण, लावणीतील सुरावट...अन् दुसरीकडे टाळ-मृदुंग, ताशा, हार्मोनिअम अशा पारंपारिक वाद्यांचा ताल यांच्या अनोख्या अन् तरीही पारंपरिक मेळ घालणाऱ्या या कार्यक्रमाने पुणेकरांच्या मनावर अविस्मरणीय ठसा उमटविला. लोककलेचे सेवेकरी झालेल्या ‘द फोक आख्यान’च्या कलाकारांनी मराठी लोककलेचा केलेला हा अनोखा सन्मान पाहून रसिकांनी उभे राहत उत्स्फूर्त दाद दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.