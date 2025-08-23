सायबर चोरट्यांकडून ६७ लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. २३ : शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष, तसेच घरातून ऑनलाइन पद्धतीने कामाचे आमिष दाखवून चोरट्यांनी ६७ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर चोरट्यांवर वारजे आणि विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून वारजे माळवाडीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाची १८ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याबाबत एका ज्येष्ठाने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारादारांच्या मोबाईलवर चोरट्यांनी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात संदेश पाठविला होता. गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविले. त्यानंतर त्यांना बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. पैसे जमा केल्यानंतर त्यांना परतावा मिळाल्याचे भासविले. प्रत्यक्षात त्यांना परतावा दिला नाही. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रकाश धेंडे तपास करत आहेत.
विश्रांतवाडीतील एकाची सायबर चोरट्यांनी ३७ लाख १६ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत एकाने विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक दत्ताराम बागवे तपास करत आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने घरातून कामाची संधी (ऑनलाइन टास्क) असे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी विश्रांतवाडीतील एका तरुणाची १० लाख ७९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तक्रारदार तरुणाच्या मोबाईलवर सायबर चोरट्यांनी संदेश पाठविला होता. ऑनलाइन पद्धतीने काम केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून तरुणाला सुरुवातीला परताव्यापोटी काही रक्कम दिली. त्यानंतर तरुणाला पैसे गुंतविण्यास सांगितले. तरुणाकडून पैसे घेतल्यानंतर चोरट्यांनी मोबाईल बंद केले.
