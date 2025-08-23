आज पुण्यात, रविवार दि. २४ ऑगस्ट २०२५
आज पुण्यात, रविवार दि. २४ ऑगस्ट २०२५
आज पुण्यात, रविवार दि. २४ ऑगस्ट २०२५
सकाळी
-वार्षिक अधिवेशन : द्राक्ष परिसंवाद : महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे ६५वे वार्षिक अधिवेशन : सहभाग- शिवराजसिंह चौहान, मुरलीधर मोहोळ, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, दत्तात्रेय भरणे, माणिकराव कोकाटे, डॉ. संजय कुमार सिंग, विकासचंद्र रस्तोगी : अध्यक्ष- शरद पवार : आयोजक- महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ : स्थळ- हॉटेल टिप-टॉप इंटरनॅशनल, वाकड ब्रिजजवळ, वाकड : १०.००
- पुरस्कार वितरण : दिशा परिवारतर्फे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण : प्रमुख पाहुणे- जितेंद्रसिंग शंटी, रावसाहेब घुगे : अध्यक्ष- डॉ. भाऊसाहेब जाधव : पुरस्कारार्थी -अभिजित पोखर्णीकर : आयोजक- दिशा परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट : स्थळ- एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ : १०.००
विशेष कार्यक्रम : डॉ. रा. गो. भांडारकर स्मृतिशताब्दी कार्यक्रम : चित्रफीत प्रदर्शन, व्याख्यान, सांगीतिक कार्यक्रम : प्रमुख पाहुणे- डॉ. राजा दीक्षित : व्याख्यान- डॉ. उमा वैद्य : आयोजक- भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था : स्थळ- नवलमल फिरोदिया सभागृह, भांडारकर संस्था : १०.००
प्रकाशन व पुरस्कार वितरण : डॉ. अनिल धनेश्वर लिखित ‘विकसित भारत २०४७’ ग्रंथाचे प्रकाशन : हस्ते- प्रकाश जावडेकर : प्रमुख वक्ते- डॉ. आर. बी. बर्मन : सन्मानार्थी- प्रा. डॉ. मुकुंद महाजन, मुकुंद लेले, निरंजन आगाशे, अनघा कऱ्हाडे, हेमांगी ताम्हणे : स्थळ- टाटा हॉल, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था : १०.००
संगीत मैफल : स्वरमयी बैठक (२५५वी मैफल) : हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन : सादरकर्ते- डॉ. संजय गरुड : साथसंगत- रोहन पंढरपूरकर (तबला), माउली फाटक (पखवाज), तुषार केळकर (हार्मोनियम) : आयोजक- डॉ. प्रभा अत्रे फाउंडेशन- स्वरमयी गुरुकुल : स्थळ- स्वरमयी गुरुकुल सभागृह, शिवाजीनगर : १०.००
-परिषद : सक्ती विरोधात मराठी शक्ती- मराठी आणि महाराष्ट्रासाठी निर्धार परिषद : सहभाग- डॉ. प्रकाश परब, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नीरज हातेकर, महेंद्र गणुफ्ले, किशोर दरक, दुर्गेश काळे, शंतनू पांडे, हनुमंत पवार, विकास लवांडे, सुषमा अंधारे, अनिल शिदोरे, मुकुंद किर्दत, अजित अभ्यंकर : अध्यक्ष- डॉ. दीपक पवार : आयोजक- मराठी अभ्यास केंद्र मुंबई आणि मराठी देशाभिमान पुणे : स्थळ- निळू फुले सभागृह, साने गुरुजी स्मारक, सिंहगड रस्ता : १०.३०.
साहित्य संमेलन व पुरस्कार वितरण : तितिक्षा इंटरनॅशनल- कला साहित्य संमेलन : उद्घाटक- मनोहर वाघ : उपस्थिती- बंडोपंत कुलकर्णी, प्रिया दामले, विठ्ठल मुरकेवार, मिलिंद गायकवाड, अरुण कुदळे, अनिल कुलकर्णी, अविनाश भोंडवे, क्षमा वैद्य, चित्रा साठे, जयमाला इनामदार : आयोजक- तितिक्षा इंटरनॅशनल : स्थळ- स्काउट ग्राउंड सभागृह, सदाशिव पेठ : ११.००
दुपारी
पुस्तक प्रकाशन : डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी लिखित रिलेशन्स मालिकेतील- ‘रिलेशन्स : नातं जोडताना’, ‘रिलेशन्स : नातं निभावताना’ आणि ‘रिलेशन्स : नातं तुटताना व नव्याने जुळवताना’ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन : प्रमुख पाहुणे- न्या. रेवती मोहिते-डेरे, डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी, श्याम रुक्मे : सन्माननीय उपस्थिती- डॉ. उज्ज्वला बेंडाळे, महेंद्र पिसाळ : आयोजक- सकाळ प्रकाशन : स्थळ- न्यू लॉ कॉलेज सभागृह, भारती विद्यापीठ, मोरे विद्यालय कॅम्पस, पौड रोड, एरंडवणे : ४.३०
सायंकाळी
प्रकाशन : ‘गुडविल- लोकांनी लोकांसाठी चालवलेला उपक्रम’ पुस्तकाचे प्रकाशन : हस्ते- डॉ. मेधा कुलकर्णी : प्रमुख पाहुणे- अशोक मोहोळ, एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त), सदानंद मोरे, पांडुरंग बलकवडे : प्रमुख उपस्थिती- रोहिदास मोरे, सुधाकर जोशी, प्रसाद घारे : आयोजक- युनिव्हर्सल समूह व उत्कर्ष प्रकाशन : स्थळ- एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ : ५.००.
स्थापना दिन व पुस्तक प्रकाशन पुस्तक प्रकाशन : अन्नपूर्णा परिवार- संस्थेचा स्थापना दिन व ‘स्वयंपूर्णा’ पुस्तकाचे प्रकाशन : प्रमुख पाहुणे- कुमार केतकर, डॉ. अजित रानडे, चिन्मयी सुमीत : प्रमुख उपस्थिती- डॉ. मेधा पुरव सामंत (लेखिका) : आयोजक- अन्नपूर्णा परिवार व समकालीन प्रकाशन : स्थळ- नॅशनल फिल्म आर्काइव्ह ऑफ इंडिया, लॉ कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना : ५.३०.
प्रकाशन : सीएमए सुनील देशमुख लिखित ‘विदेशमुखी’ या आत्मचरित्राचे प्रकाशन : प्रमुख पाहुणे- अरुण फिरोदिया : प्रमुख उपस्थिती- डॉ. पराग काळकर, डॉ. दीपक शिकारपूर : स्थळ- नवलमल फिरोदिया हॉल, एमसीसीआयए ट्रेड टॉवर, सेनापती बापट रस्ता : ५.३०
प्रकाशन : कवयित्री वंदना लोखंडे लिखित- ‘ओवी कुठे चालली डे केअरला’ या बालकविता संग्रहाचे प्रकाशन : हस्ते- डॉ. मंदा खांडगे, आश्लेषा महाजन : सूत्रसंचालन- श्वेता लोखंडे : स्थळ- महाराष्ट्र साहित्य परिषद, टिळक रोड : ५.३०.
