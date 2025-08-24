आज पुण्यात दि. 25 ऑगस्ट करिता
आज पुण्यात दि. 25 ऑगस्ट करिता
सकाळी
निवृत्तांचा सत्कार समारंभ ः बँक ऑफ महाराष्ट्र रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑर्गनायझेशन द्वारा आयोजित ७५वर्ष पूर्ण केलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या निवृत्तांचा सत्कार ः उपस्थिती - प्रा. सुरेश जाधव, दिनकर संकपाळ ः निवारा सभागृह, नवी पेठ ः १०.
पुरस्कार वितरण ः भारतीय जनता पार्टी ज्येष्ठ नागरिक आघाडी सांस्कृतिक विभाग आयोजित भारतरत्न स्व.अटलबिहारी वाजपेयी काव्य पुरस्कार वितरण ः पुरस्कारार्थी - मधुकर्णिका सासवडे ः हस्ते - डॉ. मधुसूदन घाणेकर ः अध्यक्ष - पोपटराव गायकवाड ः प्रमुख पाहुणे - मदन डांगी, ऊर्मिला आपटे ः स्थळ - भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय, डीपी रोड, घरकुल लॉन्स समोर, एरंडवणे ः ११.
दुपारी
अवयवदानपर आधारित कार्यक्रम ः द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन विथ रोटरी क्लब ऑफ पूना नॉर्थ द्वारा आयोजित विविध ग्रामीण कला प्रकारांवर आधारित ‘महादानाचे लोकरंग’ कार्यक्रम ः उद्घाटक - विभीषण चवरे ः प्रमुख पाहुणे - रो. संतोष मराठे ः स्थळ - गणेश सभागृह, न्यू इंग्लिश स्कूल परिसर ः ५.३०
