गणेशोत्सव खरेदीमुळे बाजार पेठांत दिवाळी

गणेशोत्सव खरेदीमुळे बाजारपेठांत दिवाळी
पुणे, ता. २४ ः गणेशोत्सवाला बुधवारपासून सुरुवात होणार आहे. पुणे शहर आणि उपनगरांतील बाजारपेठा गजबजून गेल्या आहेत. खरेदीसाठी प्रमुख व्यापारी गल्लीबोळात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. गणेशोत्सवापूर्वीचा शेवटचा शनिवार व रविवार असल्याने विविध साहित्यांच्या तसेच सजावटीच्या खरेदीसाठी नागरिकांचा खरेदीसाठी उत्साह दिसून आला.
देखाव्यासाठी लागणारे साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सजावटीच्या वस्तू, घरगुती साहित्य तसेच पूजा साहित्य खरेदीसाठी लोकांनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली. पुण्यातील प्रमुख बाजारपेठा लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, रविवार पेठ, टिळक रस्ता, बुधवार पेठ, शिवाजी रस्ता, महात्मा फुले मंडई या ठिकाणी खरेदीदारांचा प्रचंड उत्साह दिसून आला.
गणेशमूर्ती सजावटीसाठी लागणारे फोम, फुलांचे विविध प्रकार, घरगुती गणपतीसाठी तयार देखावे, लाकडी मखराचे साचे, तयार फुलांचे मखर, पुठ्याचे सजावटीचे मखर, लाकडी व प्लास्टिक सजावट, लाईट्स, फुलांची कृत्रिम तोरणे, तसेच मंडपासाठी लागणारे बांबू, कापड व इतर साहित्य यांची मोठी खरेदी झाली. याशिवाय घरगुती वापरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, फर्निचर आणि स्वयंपाकघरातील वस्तूंच्या दुकानांनाही मोठी मागणी होती. तसेच ठिकठिकाणी बाजारपेठांत मांडवाच्या कामामुळे गर्दीचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले. तसेच लाइटमध्ये यंदा विविध प्रकार आले असून, सर्व काही रेडिमेड मिळण्याचे जास्त पर्याय दिसून आले,
उपनगरांतील बाजारपेठांतही उत्साह
केवळ मध्यवर्ती भागच नव्हे, तर खराडी, वडगाव शेरी, औंध, पिंपरी-चिंचवड, कोथरूड, वारजे, कात्रज, बिबवेवाडी या उपनगरांतील बाजारपेठांतही खरेदीदारांची मोठी गर्दी झाली. नागरिकांनी परिवारासह खरेदीचा आनंद घेतला. अनेकांनी ऑनलाइन खरेदीऐवजी प्रत्यक्ष बाजारात जाऊन वस्तू निवडण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे लहान दुकानदारांनाही मोठा फायदा झाला. गणेशोत्सव हा घराघरांतील आनंदाचा सण असल्याने प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने सजावटीची तयारी करीत आहेत. खरेदीमुळे बाजारपेठांत उत्सवी वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवसांत ही गजबज अधिक वाढणार असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
