मार्वल दिवा सोसायटीत सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन
पुणे, ता. २४ ः मगरपट्टा येथील मार्वल दिवा फेज-२ सोसायटीने ६५ किलोवॉट क्षमतेची छतावरील सौरप्रणाली बसवून दरमहा येणारी एक लाख रुपयांच्या वीजबिलाची बचत केली आहे. रहिवाशांमध्ये निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा अनोखा उपक्रम सोसायटीने राबविला आहे.
माजी उपमहापौर नीलेश मगर यांच्या हस्ते या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी सोसायटीच्या अध्यक्षा वृषाली धुमाळ, आयर्नमॅन डॉ. राहुल झांजुर्णे, अजय मल्होत्रा, अजिंक्य गडेवार, कुणाल चुग, शशिशेखर पाचपुते, अनुराधा छाबरा उपस्थित होते. व्यवस्थापन समितीच्या नेतृत्वाखालील सौर छतावरील प्रणाली बसवली आहे. हा प्रकल्प रहिवाशांना आर्थिक दिलासा देत नाही, तर इमारतीचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासही हातभार लावतो.
या प्रकल्पाचे यश समुदाय-चलित हरित उपक्रमांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण असून, वाढत्या वीज किमती आणि हवामान बदलांविषयी वाढती जागरूकता या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यवस्थापकीय समितीचे प्रमुख सदस्य डॉ. राहुल झांजुर्णे यांनी नमूद केले, तसेच येथे नव्याने विकसित केलेल्या क्रीडा सुविधेचे उद्घाटन क्रीडाप्रेमी दशरथ जाधव आणि हडपसरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
