शिवराज मित्र मंडळ (वर्ष ५५)
पर्वती येथील शिवराज मित्र मंडळाला यंदा ५५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गणेशोत्सवाव्यतिरिक्त मंडळातर्फे सामाजिक बांधिलकी जपत सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखील घेतले जातात. केवळ उत्सव साजरे करण्यापुरता मंडळाचा उद्देश मर्यादित नसून सामाजिक जाणीव जपणे हादेखील आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमात गणेश जन्म, शिवजयंती, रामनवमी, कन्यापूजन, तसेच बालमेळावा, सामूहिक देवदर्शन यांचा समावेश आहे. मंडळाचा देखावा ऐतिहासिक व पौराणिक कथांवर आधारित असतो. समाजाला संस्कृतीशी जोडून ठेवणे यासोबतच सामाजिक कार्यात सर्वांना सहभागी करून त्यांच्या हातून सामाजिक कार्य घडावे, हा मंडळाचा हेतू आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आयोजित ‘राष्ट्रीय गणेशोत्सव पारितोषिक स्पर्धा-२०२४’ यामध्ये ऐतिहासिक आणि पौराणिक देखावा या विभागात ‘दशानन रावण वध’ या देखाव्याला प्रथम क्रमांक मिळाले आहे. यंदा मंडळ ‘पावनखिंड लढाईचा इतिहास’ या विषयावर देखावा सादर करणार आहे.
सामाजिक कार्य
- अनाथ मुलांना आवश्यक वस्तूंचे वाटप
- मंडळातर्फे ५० गाईंचे संगोपन करण्यात येते (त्यासाठी गोशाळा बांधली आहे)
- गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभ व शालेय साहित्य वाटप
- पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सत्कार
- रक्तदान व मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर
मंडळाचे पदाधिकारी
- अध्यक्ष सौरभ भोसले, कार्याध्यक्ष नचिकेत भिकोले, व्यवस्थापक संदीप शिंदे, स्वरूप पाचंगे, ऋषिकेश पाचंगे, साहिल दाभेकर, मंदार कुदळे
