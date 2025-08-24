‘अन्नपूर्णा’ चा प्रवास स्त्री-संघर्षाचे उदाहरण कुमार केतकर यांचे मत, ‘आम्ही स्वयंपूर्णा’चे प्रकाशन
पुणे, ता. २४ ः आजच्या काळात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर जे बदल घडत आहेत, त्यात अशा चळवळींनी दिलेला आधार फार महत्त्वाचा आहे. अन्नपूर्णा परिवाराचा प्रवास हे भारतातील स्त्री-संघर्षाचे उज्ज्वल उदाहरण असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले.
अन्नपूर्णा परिवाराच्या संस्थापिका डॉ. मेधा पुरव सामंत यांच्या जीवनकार्यावर आधारित ‘आम्ही स्वयंपूर्णा’चे प्रकाशन रविवारी ‘राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय’ येथे मान्यवरांच्या हस्ते झाले. या पुस्तकात अन्नपूर्णा परिवाराच्या तीन दशकांच्या कार्याची सखोल नोंद आहे. लघुवित्त, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून हजारो महिलांना स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रवास या पुस्तकात मांडण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे म्हणाले, ‘‘अन्नपूर्णा परिवाराचे कार्य म्हणजे केवळ सामाजिक उपक्रम नाही, तर ते एक मॉडेल ऑफ इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट आहे. या संस्थेने मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात अमूल्य योगदान दिले आहे.’’
अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी पुस्तकातील काही अंश अत्यंत भावपूर्ण पद्धतीने वाचून दाखवले.
‘आम्ही स्वयंपूर्णा’ हे पुस्तक समकालीन प्रकाशन यांनी प्रकाशित केले असून, प्रकाशन संस्थेच्या वतीने संपादकीय मंडळातर्फे गौरी कानिटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
डॉ. मेधा पुरव सामंत म्हणाल्या, ‘‘ही कहाणी माझी नाही. ती माझ्यासोबत चालणाऱ्या हजारो महिलांची आहे. स्वयंपूर्णता म्हणजे फक्त आर्थिक सक्षमतेचा प्रश्न नाही, तर आत्ममूल्य आणि सामाजिक आत्मनिर्भरतेचा प्रवास आहे.’’
