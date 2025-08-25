गणरायाच्या आगमनासाठी मंडळे सज्ज
पुणे, ता. २५ ः सनईवादन अन् ढोल-ताशांचा निनाद, आकर्षकरीत्या सजविलेले रथ आणि पालख्या, सुशोभित केलेले मिरवणूक मार्ग, अशा मंगलमय वातावरणात बुधवारी (ता. २७) गणरायाचे सर्वत्र आगमन होणार आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांनी गणरायाचे स्वागत मोठ्या थाटात आणि वाजतगाजत करण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे.
मानाच्या गणपती मंडळांसह सार्वजनिक गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते गणपतीच्या प्रतिष्ठापनेची तयारी करण्यात व्यग्र झाले आहेत. मंडळाच्या उत्सवाच्या प्रांगणात तयारीवर शेवटचा हात फिरवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची लगबग सुरू आहे. बुधवारी सकाळी १० वाजल्यापासून मानाच्या गणपती मंडळांमध्ये गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेला सुरुवात होणार आहे. विविध मान्यवरांच्या हस्ते गणरायाची विधीवत प्रतिष्ठापना होणार आहे. तत्पूर्वी, पारंपरिक पद्धतीने ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूकही काढली जाणार आहे.
१) मानाचा पहिला गणपती ः ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती सार्वजनिक मंडळ
स्थापना वर्ष - १८९३
विद्यमान अध्यक्ष - श्रीकांत शेटे
प्रतिष्ठापनेची वेळ - सकाळी ११ वाजून ३७ मिनिटांनी
हस्ते - स्वामी सवितानंद
२) मानाचा दुसरा गणपती ः ग्रामदेवता श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ
स्थापना वर्ष - १८९३
विद्यमान अध्यक्ष - प्रसाद कुलकर्णी
प्रतिष्ठापनेची वेळ - दुपारी १२ वाजून १५ मिनिटांनी
हस्ते - योगश्री शरदशास्त्री जोशी (वासुदेव निवास आश्रम, पुणे महायोग शक्तीपीठाचे प्रधान विश्वस्त)
३) मानाचा तिसरा गणपती ः श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळ
स्थापना वर्ष - १८८७
विद्यमान अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी
प्रतिष्ठापनेची वेळ - दुपारी २ वाजून ३५ मिनिटांनी
४) मानाचा चौथा गणपती ः तुळशीबाग गणपती मंडळ
स्थापना वर्ष - १९०१
विद्यमान अध्यक्ष - विकास पवार
प्रतिष्ठापनेची वेळ - दुपारी १२ वाजून १५ मिनिटांनी
हस्ते - योगी निरंजननाथ (प्रमुख विश्वस्त - श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थान, आळंदी)
५) मानाचा पाचवा गणपती ः केसरीवाडा गणपती मंडळ
स्थापना वर्ष - १८९४
विद्यमान अध्यक्ष - डॉ. रोहित टिळक
प्रतिष्ठापनेची वेळ - सकाळी १० वाजता
हस्ते - रौनक टिळक
६) दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट
स्थापना वर्ष - १८९३
विद्यमान अध्यक्ष - सुनील रासने
प्रतिष्ठापनेची वेळ - सकाळी ११ वाजून ११ मिनिटांनी
हस्ते - श्री झालरिया पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज
७) अखिल मंडई गणपती मंडळ
स्थापना वर्ष - १८९४
विद्यमान अध्यक्ष - अण्णा थोरात
प्रतिष्ठापनेची वेळ - दुपारी १२ वाजता
हस्ते - नवीनचंद्र मेनकर व स्नेहल मेनकर (‘युनिटी एनर्जी प्रा. लि.’चे अध्यक्ष)
८) श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट
स्थापना वर्ष - १८९२
विद्यमान अध्यक्ष - संजीव जावळे
प्रतिष्ठापनेची वेळ -
हस्ते -
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.