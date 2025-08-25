गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटे ४.५० वाजल्यापासून दुपारी १.५३ पर्यंत मुहूर्त
पुणे, ता. २५ ः गणेशोत्सवाच्या मंगल पर्वाला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होत असून बुधवारी श्रीगणेश चतुर्थीला ब्राह्ममुहूर्तापासून म्हणजे पहाटे ४.५० वाजल्यापासून ते दुपारी १.५३ वाजेपर्यंत गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेचा मुहूर्त आहे. या वेळेत आपल्या व गुरुजींच्या सोयीने घरातील पार्थिव गणेशाची स्थापना-पूजन करता येईल, असे दाते पंचागकर्ते मोहन दाते यांनी सांगितले. यंदाचा गणेशोत्सव ११ दिवसांचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीगणेशाची स्थापना प्रातःकालापासून मध्याह्नापर्यंत कोणत्याही वेळी करता येते. त्यासाठी कोणतेही कुयोग वर्ज्य करण्याची किंवा विशिष्ट मुहूर्त वेळेची आवश्यकता नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना मध्याह्नानंतरदेखील करता येऊ शकते. श्रीगणेश चतुर्थीच्या आधी एक दिवस किंवा त्याच दिवशी सकाळी मूर्ती आणावयास पाहिजे, असे नाही. तर दुकानातून गणपतीची मूर्ती आठ-दहा दिवस आधीसुद्धा आणून घरामध्ये ठेवता येते. घरातील गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त एक वीतभर उंचीची आणि आसनस्थ असावी, असे दाते यांनी सांगितले.
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी प्रतिष्ठापना केलेल्या पार्थिव गणेश मूर्तीचे विसर्जन पाण्यामध्ये करावे, असे धर्मशास्त्र सांगते. वाहत्या पाण्यात विसर्जन करण्याचा नियम नसल्याने तलावात किंवा स्वतंत्र टँकमध्ये, तसेच घरी मोठ्या बादलीमधील पाण्यात सुद्धा विसर्जन करता येते. विसर्जनानंतर ती मूर्ती पाण्यात विरघळणे आवश्यक असल्याने शाडूची किंवा मातीची मूर्ती असावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यंदाच्या गणेशोत्सवातील महत्त्वाचे दिवस
२७ ऑगस्ट, बुधवार ः श्रीगणेश चतुर्थी
३१ ऑगस्ट, रविवार ः गौरी आवाहन
१ सप्टेंबर, सोमवार ः गौरी पूजन
२ सप्टेंबर, मंगळवार ः गौरी विसर्जन
६ सप्टेंबर, शनिवार ः अनंत चतुर्दशी
