मंडळ हे एक कुटुंबच
तरुण कार्यकर्ता - साहिल मावळे (वय २८), श्री लकडीपूल विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट
श्री छत्रपती संभाजी मंडळ, श्री लकडीपूल विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट या १३४ वर्षांपूर्वीच्या मंडळाचा सर्वात लहान कार्यकर्ता ते अध्यक्ष असा माझा २० वर्षांचा प्रवास आहे. वयाच्या ८ व्या वर्षांपासून मी मंडळाच्या सर्व कामांमध्ये सहभागी होतो. गेली ५ वर्षे मी मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहे. त्यामुळे अगदी लहानापासून मंडळाचे काम, गणेशोत्सव तयारी, आर्थिक नियोजन, देखाव्यांचे नियोजन, बाजारपेठ हे सर्व मी जवळून पाहिले आहे. मंडळातर्फे उत्सवादरम्यान विविध समस्यांवर जनजागृती, गरजूंना वैद्यकीय मदत, आरोग्य शिबिरे, व्याख्यानमाला असे सामाजिक व शैक्षणिक कार्य केली जातात. त्यात माझा हातभार लागतो याचे मला समाधान वाटते. मंडळातील प्रत्येक कार्यकर्ता हा सक्षम, सुरक्षित, निर्व्यसनी आणि जिद्दी आहे. विविध जाती-धर्माचे कार्यकर्ते मंडळाला जोडल्याने मंडळ हे एक कुटुंब झाले आहे.
