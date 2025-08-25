इतरांना मदत करण्यात भारतीय संस्कृती अग्रेसर खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांचे प्रतिपादन
पुणे, ता. २५ ः इतरांना मदत करण्याचा भारतीय संस्कृतीचा स्वभाव धर्म आहे आणि आपल्या संस्कृतीचे ते वैशिष्ट्य देखील आहे. कष्टकरी श्रमजीवी लोकांना आधार देण्याचे काम ‘गुडविल’ संस्था करत आहे, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले.
मोरे वेल्फेअर ट्रस्टच्या गुडविल इंडिया उपक्रमाच्यावतीने आयोजित ‘गुडविल- लोकांनी लोकांसाठी चालवलेला सामाजिक उपक्रम’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी खासदार अशोक मोहोळ, एअर मार्शल भूषण गोखले (नि.), ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे, गुडविल इंडियाचे अध्यक्ष कालिदास मोरे, उत्कर्ष प्रकाशनचे सुधाकर जोशी, लेखक प्रसाद घारे उपस्थित होते.
डॉ. मोरे म्हणाले, ‘‘साधुत्वाचा अंश असणारे लोक हल्ली कमी आढळतात. त्यात कालिदास मोरे यांचा समावेश होतो. गरजूंसाठी काम करण्याचा संकल्प करून, त्यांनी तो पुढे नेला आहे. त्यांचा आदर्श घेऊन इतर संस्था चालवल्या पाहिजेत.’’ कालिदास मोरे यांनी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली. शेखर मोरे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.