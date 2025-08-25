पहिल्याच दिवशी अकराशे एकरची संमतिपत्रे पुरंदर विमानतळ ः सात गावांतील ७६० शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद

पुणे, ता. २५ : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पहिल्या दिवशी सात गावातील ७६० शेतकऱ्यांनी सुमारे ११०० एकर जागेची संमतिपत्र जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली. विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जागेच्या जवळपास चाळीस टक्के जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी एकाच दिवसामध्ये एवढी संमतिपत्रे सादर होण्याचा हा विक्रम असल्याचे सांगितले जात आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावातील २ हजार ६७३ हेक्टर जागा प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध विचारात घेऊन, राज्य शासनाने भूसंपादनाच्या क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार केवळ १ हजार २८५ हेक्टर (३ हजार एकर) भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी २ हजार ८०० एकर जागा खासगी मालकीची आहे तर २०० एकर जागा शासकीय मालकीची आहे. भूसंपादनासाठी सोमवारपासून संमत्रिपत्र स्वीकारण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून सुरवात करण्यात आली. संमतिपत्र सादर करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकसित भुखंडासह चारपट मोबदलाही देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले,‘‘आज पहिल्याच दिवशी सातही गावातील सुमारे ७६० जागा मालकांनी संमतिपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली आहेत. सुमारे ११०० एकर जागेची ही संमतिपत्रे आहेत. भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या सात गावांपैकी पारगावमधून सर्वाधिक म्हणजे ३२० जागा मालकांनी संमतिपत्र दिली आहेत. ज्या जागा मालकांनी भूसंपादनासाठी संमतिपत्र सादर केली आहेत. त्या जागा मालकांचा परतावा निश्चित झाला आहे. ’’
विमानतळासाठी ज्या जागा मालकांनी संमतिपत्रे सादर करावयाची आहेत. परंतु ती करू नयेत, यासाठी त्यांच्यावर कोणी दबाव आणत असेल, तर त्यांच्यावर प्रशासनामार्फत कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी यावेळी दिला. ते म्हणाले,‘‘ जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक बाधित जागा मालकांनी वेळेत संमतिपत्र सादर करून आपला परतावा निश्चित करून घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संमतिपत्रे स्वीकारण्यास जिल्हा प्रशासनाने आजपासून सुरू केल्यानंतर सायंकाळी उशिरापर्यंत जागा मालकांकडून ती सादर करण्यात येत होती. पहिल्याच दिवशी २ हजार ८०० एकरपैकी रात्री उशिरापर्यंत ११०० एकर जागेची संमतिपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली होती.
येथे सादर करा संमतिपत्रे
भूसंपादनासाठी संमतिपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, सासवड, कुंभारवळण रोड, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी क्र. १, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, बी-विंग पहिला मजला, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी क्र. ३, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ए- विंग पहिला मजला या कार्यालयांत सकाळी १० ते ५ या वेळेत व्यवस्था करण्यात आल्याचे डुडी यांनी सांगितले. संमती दिल्यानंतर संबंधित व्यक्ती व जमीनमालकांना एमआयडीसी पुनर्वसन धोरणानुसार लाभ देण्यात येणार आहे. संमतीच्या प्राधान्य क्रमानुसार प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
