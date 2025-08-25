आसावरी जगदाळे यांच्या नोकरीचा प्रस्ताव सरकारकडे
पुणे, ता. २५ : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पुण्यातील संतोष एकनाथ जगदाळे यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यांची मुलगी आसावरी जगदाळे यांना पुणे महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. जगदाळे यांनी वर्ग एकच्या पदाची मागणी केली आहे. पण महापालिका प्रशासनाने जगदाळे यांची शैक्षणिक पात्रता तपासून शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे वर्ग दोन किंवा तीनमधील पद द्यावे, असा अहवाल सादर केला आहे.
पहलगाम येथे पर्यटनासाठी गेलेल्या नागरिकांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवून २६ जणांची हत्या केली होती. त्यातील २५ जण पर्यटक होते. पुण्यातील संतोष जगदाळे यांचीही हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान, जगदाळे यांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेत नोकरी देण्याचा विषय पुढे आला होता. जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांनी स्वतः सेवेत सामावून घेण्याची विनंती नगरविकास विभागाकडे केली होती. यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिफारस केली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना योग्य कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले होते.
आसावरी जगदाळे यांच्या अर्जात त्यांना कोणत्या पदावर नोकरी हवी याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे महापालिकेने त्याबाबत जगदाळे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सहाय्यक आयुक्त (वर्ग एक) या पदावर नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी केली होती. महापालिका प्रशासनाने २०१४च्या सेवा भरती नियमावलीनुसार जगदाळे या कोणत्या पदासाठी पात्र आहेत याचे निकष तपासले. त्यात त्या प्रशासन अधिकारी (वर्ग २), उपअधीक्षक (वर्ग ३), संगणक ऑपरेटर (वर्ग ३) किंवा लिपिक-टंकलेखक (वर्ग ३) या पदासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना वरीलपैकी एका पदावर नियुक्ती द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठवला आहे.
