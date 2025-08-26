प्रसादही असू द्या निर्मळ अन् सुरक्षित
पुणे, ता. २६ : प्रसाद बनविणाऱ्या व्यक्तींनी स्वच्छता बाळगावी. गणेश मंडळांनी भाविकांसाठी तयार केलेला प्रसाद हा काचेच्या भांड्यात किंवा पारदर्शक प्लॅस्टीकच्या भांड्यात झाकून ठेवावा. या प्रसादाला धुळ, माती, माशा, मुंग्या या इतर किटकांचा प्रादुर्भाव होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच भाविकांना शिळे अन्नपदार्थ सेवनास देऊ नयेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) दिल्या आहेत.
प्रसाद स्वतः तयार करून भाविकांना वितरित करणाऱ्या गणेश मंडळानी अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाकडे नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी foscos.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन १०० रुपये फी भरून अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे नोंद करून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे, तसेच कच्च्या अन्न पदार्थांची खरेदी बिले बाळगावी. कच्चे अन्न पदार्थ परवानाधारक दुकानातूनच खरेदी करावीत, असे आवाहन ‘एफडीए’चे सह आयुक्त सुरेश अन्नपुरे यांनी केले.
प्रसाद करणाऱ्यांनी ही घ्यावी काळजी
१) वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी
२) कपडे स्वच्छ असावेत, साबण/ हँड वॉशने हात स्वच्छ धुऊनच कामास सुरुवात करावी
३) नाक, कान, डोके व केस खाजवणे वा डोळे चोळणे टाळावे
४) शिंकने, थुंकणे, तंबाखू वा धूम्रपान करणे टाळावे
५) संसर्गजन्य आजार असणाऱ्या व्यक्तीने प्रसाद बनविणे व हाताळण्याची कामे करू नयेत
६) नखे व्यवस्थित कापलेली असावीत
प्रसाद तयार करताना मंडळांनी घ्यावी ही काळजी
१) गणेश मंडळांनी आवश्यक तेवढाच ताजा व विशेषतः दूध व दुग्धजन्य अन्नपदार्थांपासून प्रसाद करावा
२) शिल्लक प्रसाद योग्य त्या तापमानास साठून ठेवावा
३) कच्च्या अन्न पदार्थांचा कचरा आणि भाविकांना कचरा टाकण्यासाठी झाकण असलेली कचराकुंडी ठेवावी
४) प्रसाद तयार करण्यासाठीचे पाणी पिण्यायोग्य असावे
५) पिण्याचे पाणी स्वच्छ भांड्यात साठवावे, त्यावर स्वच्छ झाकण असावे
६) पिण्याचे पाणी निर्जंतुकीकरण करूनच पिण्यास द्यावे
७) भांड्याचा वापर करण्यापूर्वी भांडी धुण्याच्या साबणाने/द्रावणाने स्वच्छ घासून व स्वच्छ पाण्याने धुऊनच वापरावीत
८) भांडी कोरडी करण्यासाठी स्वच्छ कपड्यांचा वापर करावा तसेच भांडी स्वच्छ व कोरड्या जागेत ठेवावीत
९) प्रसाद तयार करणाऱ्या व्यक्तीने हात मोजे व अॅप्रॉन घालावा, केस संपूर्णपणे झाकणारी टोपी व तोंडाला मास्क लावावा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.