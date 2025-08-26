राजर्षी शाहू बँकेकडून नऊ टक्के लाभांश जाहीर

पुणे, ता. २५ : राजर्षी शाहू बँकेचा एकूण व्यवसाय १६६१ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून ६.०८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. बँकेस लेखापरीक्षण वर्ग ‘अ’ मिळाला असून सर्व सभासदांना नऊ टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती बॅंकेच्या ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नुकतीच देण्यात आली.
बॅंकेची सर्वसाधारण सभा सहकारनगर येथील सुपर्ण हॉलमध्ये अध्यक्ष शांताराम धनकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात झाली. सभेच्या सुरुवातीला साईस्नेह हॉस्पिटलचे डॉ. सुनील जगताप आणि ‘हेल्थ केअर’चे हर्षल पाटील यांनी हृदयविकाराचा झटका आल्यास तातडीने करावयाच्या सीपीआर तंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखवून मार्गदर्शन केले. अध्यक्ष धनकवडे यांनी बँकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील कामगिरीचा आढावा सादर केला. ज्येष्ठ संचालक सुधाकर पन्हाळे यांनी नफा-तोटा पत्रक व डिजिटल उपक्रमांची माहिती दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब डोईफोडे यांनी बदलत्या अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने, रेपो रेट, सीआरआर तसेच उत्पादन, सेवा व शेती क्षेत्रातील घडामोडींचा बँकिंग व्यवसायावर होणारा परिणाम स्पष्ट केला. या वेळी समाजकार्यात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या सभासदांचा तसेच इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेत विशेष प्रावीण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन अजिंक्य खोपडे व अभिजित शितोळे यांनी केले तर उपाध्यक्षा कमल व्यवहारे यांनी आभार मानले.
