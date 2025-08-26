दगडूशेठ गणपतीची श्रीलंकेमध्ये प्रतिष्ठापना

पुणे, ता. २६ : महाराष्ट्र मंडळ श्रीलंका यांच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात येऊन दगडूशेठ गणपतीची प्रतिकृती असलेली मूर्ती नेली असून त्याची प्रतिष्ठापना गणेशोत्सवात श्रीलंकेमध्ये प्रथमच होणार आहे.
दगडूशेठ गणपती ट्रस्टने मंदिरात विधीवत पूजन करून नुकतीच महाराष्ट्र मंडळ श्रीलंकेच्या सदस्यांकडे मूर्ती सुपूर्द केली होती. या वेळी श्रीलंकेच्या प्रतिनिधी मीनल रेणावीकर, ट्रस्टचे सहचिटणीस अमोल केदारी, राजाभाऊ घोडके यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पुण्यामध्ये ही मूर्ती सुभाषनगरमधील श्री नटराज आर्टचे भालचंद्र देशमुख व राजेंद्र देशमुख यांनी साकारली. रेवणीकर म्हणाल्या, ‘‘श्रीलंकेच्या गणेशोत्सवासाठी प्रसाद म्हणून गणपतीची मूर्ती आम्हाला मिळाली आहे, हा आमच्यासाठी अमृतयोग आहे. श्रीलंकेमध्ये मराठी मंडळ व भाविक गणरायाच्या आगमनाची वाट पाहात आहेत. तब्बल १७५ देशांमध्ये गणेशोत्सव साजरा होत असून आता श्रीलंकेमध्ये देखील दगडूशेठ गणपती विराजमान होणार असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.