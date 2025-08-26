भोसले, कुलकर्णी, पटेल यांना धनंजय थोरात कार्यकर्ता पुरस्कार
पुणे, ता. २६ : धनंजय थोरात स्मृती प्रतिष्ठानचा ‘कै. धनंजय थोरात आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार’ यंदा पारधी समाजासाठी भरीव कार्य करणारे नामदेव भोसले, तसेच संगीतकार सलिल कुलकर्णी आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुश्ताक पटेल यांना जाहीर झाले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक धनंजय थोरात यांच्या १८ व्या स्मृतीदिनानिमित्त प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व माजी आमदार मोहन जोशी यांनी पुरस्कारांची घोषणा केली.
मुख्य पुरस्कार भोसले यांना जाहीर झाला असून २५ हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल व श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. कुलकर्णी आणि पटेल यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराचे स्वरूप ११ हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल व श्रीफळ असे आहे. भोसले हे पारधी समाजाच्या प्रगतीसाठी कार्यरत आहेत. जवळपास एक लाख ७०० आदिवासी आणि पारधी लोकांना गुन्हेगारीतून बाहेर काढून त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी भोसले यांनी घरकुले उभी करून दिली आणि शासकीय कागदपत्रे मिळवून दिली. आदिवासी आणि पारधी समाजाला लागलेला चोर-दरोडेखोर हा शिक्का पुसण्यासाठी पोलिस आणि पारधी समाजात सामंजस्य घडवून आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न भोसले करीत आहेत.
कुलकर्णी यांनी हिंदी, मराठी भाषेतील अनेक गीतांना संगीत दिलेले आहे. कवी संदीप खरे यांच्याबरोबर केलेला ‘आयुष्यावर बोलू काही’ या सांगितिक कार्यक्रमांचे हजारांहून अधिक प्रयोग त्यांनी केले आहेत. पटेल हे ३० वर्षांहून अधिककाळ जाती-धर्मांत सलोखा राहण्यासाठी विविध उपक्रम राबवीत आहेत. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन प्रतिष्ठानतर्फे सन्मानित केले जाणार आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.