परदेशात हॉटेल सुरू करण्याच्या आमिषाने फसवणूक
पुणे, ता. २७ : परदेशात हॉटेल सुरू करण्याचे आमिष दाखवत व्यावसायिकाची ५४ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी समर्थ पोलिसांकडून जर्मनीत वास्तव्यास असलेल्या दोघांसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत व्यावसायिकाने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार किरणकुमार त्रिवेदी (रा. कांती कुंज, गुजरात), चंद्रेश त्रिवेदी, जान्हवी चंद्रेश त्रिवेदी (दोघेही रा. साल्सबर्गर स्ट्रीट, जर्मनी), नितीन पांडेय, तृप्ती नितीन पांडेय (दोघेही रा. वल्लभनगर, इंदूर, मध्य प्रदेश) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे रास्ता पेठेतील सायकल सोसायटीत राहायला आहेत. आरोपींशी त्यांची ओळख झाली होती. जर्मनीत दोन बार ॲण्ड रेस्टॉरंट आहेत. या व्यवसायातून कोट्यवधींचा नफा मिळतो. लवकरच जर्मनीत आणखी एक बार ॲण्ड रेस्टॉरंट सुरू करणार असल्याचे आमिष आरोपींनी त्यांना दाखविले होते. व्यवसायात २५ टक्के भागीदारी देण्याच्या आमिषाने आरोपींनी ५४ लाख रुपये गुंतविण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदाराने वेळोवेळी आरोपींच्या खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने ५४ लाख रुपये जमा केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार दिली.
