गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य
पुणे, ता. २७ : पर्णकुटी संस्थेच्या सहकार्याने कोंगा सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे गरजू महिलांना अर्थसाहाय्य व स्वयंरोजगारासाठी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. कोंगा सॉफ्टवेअरतर्फे या उपक्रमाअंतर्गत १० महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बिझनेस किट्स प्रदान करण्यात आले. यामध्ये तीन महिलांना शिवणकाम मशिन, चार महिलांना ऍडव्हान्स ब्युटी पार्लर किट्स व तीन महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी निधी देण्यात आला. सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत नुकताच हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमासाठी अस्मिता महाराष्ट्राची संस्थेच्या संचालक अंकिता शिवतारे व पर्णकुटीच्या सहसंस्थापक स्नेहा भारती उपस्थित होत्या. शिवतारे यांनी महिलांनी आर्थिक स्वावलंबी असण्याचे फायदे, महिला सबलीकरणासाठी शिक्षण व कौशल्याचा वापर याविषयी मार्गदर्शन केले. पूर्वा पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. शलाका कोकणे आणि पर्णकुटीमधील सहकाऱ्यांनी कार्यक्रमाचे यशस्वी संयोजन केले.
