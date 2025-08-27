पीएमपी प्रवासात ज्येष्ठाकडील रोकड चोरली
पुणे, ता. २७ : पीएमपी प्रवासात ज्येष्ठाकडील १५ हजारांची रोकड आणि कागदपत्रे चोरून नेल्याची घटना घडली. ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेल्या फिर्यादीवरून बंडगार्डन पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार हे मंगळवारी (ता. २६) दुपारी कसबा पेठेतील लाल महाल चौकातील बसथांब्यावरून पुणे स्टेशनकडे निघाले होते. बसप्रवासात चोरट्यांनी त्यांच्या पिशवीतून १५ हजारांची रोकड आणि महत्त्वाची कागदपत्रे चोरून नेली. पुणे स्टेशन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान परिसरातील थांब्यावर ते उतरले. तेव्हा पिशवीतून रोकड आणि कागदपत्रे नसल्याचे दिसून आले. पोलिस उपनिरीक्षक संदीप खेडकर तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.