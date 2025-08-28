आज पुण्यात २९ ऑगस्ट २०२५ शुक्रवार
सकाळी ः
पुरस्कार वितरण ः स्वरयोगिनी डॉ. प्रभा अत्रे पुरस्कृत इंदिरा अत्रे बालसाहित्य पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- डॉ. शंतनू अभ्यंकर, राजीव तांबे, चंद्रशेखर जोशी, वर्षा चौगुले, संजीवनी बोकील ः हस्ते- डॉ. सदानंद मोरे ः दि रास्ता पेठ एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यालय, सोमवार पेठ ः ११.००.
दुपारी ः
हेरिटेज वॉक ः ‘ग्लोबल गणेश फेस्टिव्हल २०२५’मध्ये परदेश विद्यार्थ्यांसाठी हेरिटेज वॉक आणि गणेश दर्शन ः त्रिशुंड गणपती मंदिर, सोमवार पेठ ः २.००.
चौकट ः
३७ वा पुणे फेस्टिव्हल ः इंद्रधनू (सामूहिक नृत्य-गायन-वादन) ः सादरकर्ते- १५ ते २५ वर्षे वयोगटातील युवा कलाकार ः स. ९.३० ः
पुण्यातील ऐतिहासिक वास्तूंचे छायाचित्र प्रदर्शन ः सादरकर्ते- आदि चोरडिया ः भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ः स. १०.०० ः
प्रेस फोटोग्राफर फोटो प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन ः सादरकर्ते- पुणे श्रमिक पत्रकार संघ ः स. १०.०० ः
उगवते तारे (सामूहिक नृत्य-गायन-वादन) ः सादरकर्ते- ७ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकलाकार ः बालगंधर्व रंगमंदिर ः दुपारी १२.३०.
३७व्या पुणे फेस्टिव्हलचे उद्घाटन ः हस्ते- गजेंद्रसिंह शेखावत ः प्रमुख पाहुणे- मुरलीधर मोहोळ, सुशीलकुमार शिंदे, चंद्रकांत पाटील, शंभुराज देसाई, माधुरी मिसाळ, हर्षवर्धन सपकाळ, सुनेत्रा पवार, श्रीरंग बारणे, मेधा कुलकर्णी, नवल किशोर राम ः जीवनगौरव पुरस्कार- डॉ. शिवाजीराव कदम, डॉ. पी. ए. इनामदार ः पुणे फेस्टिव्हल अवॉर्ड- डॉ. सतीश आळेकर, अमृता खानविलकर, केदार जाधव, पृथ्वीराज मोहोळ, ज्ञानदेव कामठे, सुप्रिया बडवे ः गणेश कला-क्रीडा रंगमंच ः ४.३०.
हिंदी हास्यकविसंमेलन ः कलाकार- सुदीप भोला, हिमांशू बवंडर, सुमित्रा सरळ व अन्य ः बालगंधर्व रंगमंदिर ः रात्री ९.३०.
