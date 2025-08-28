चार वर्षाच्या मुलीवर पाच श्वानांचा हल्ला लोहगावजवळील घटना, महापालिका प्रशासन घटनेबाबत अनभिज्ञ
पुणे, ता. २८ ः शहरातील श्वानांकडून मुलांना चावा घेण्याच्या घटना थांबण्याची चिन्हे नाहीत. बुधवारी सायंकाळी लोहगाव येथील खेसे पार्क परिसरातील चार वर्षांच्या मुलीवर चार ते पाच भटक्या श्वानांनी हल्ला केला. यामध्ये मुलगी गंभीर जखमी झाली असून, तिला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेसंदर्भात महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ आहे.
विमानतळ परिसरातून लोहगावच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्याजवळ खेसे पार्क परिसर आहे. या परिसरातील निवासी भागात बुधवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास ४ वर्षांची मुलगी आपल्या घरासमोर खेळत होती. त्यावेळी चार ते पाच भटक्या श्वानांनी तिच्यावर हल्ला केला. या घटनेत मुलगी गंभीर जखमी झाली. नागरिक व मुलीच्या कुटुंबीयांनी जखमी अवस्थेतील मुलीला उपचारांसाठी तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. संबंधित मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यापूर्वीही खेसे पार्क परिसरात श्वानदंशाच्या दोन घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये एका मुलास आपला जीव गमवावा लागला आहे. या परिसरात भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याबद्दल नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, या घटनेसंबंधी महापालिकेचा आरोग्य विभाग मात्र अजूनही अनभिज्ञ आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सारिका फुंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी डॉ. फुंदे म्हणाल्या, ‘‘या घटनेबाबत अद्याप आमच्यापर्यंत माहिती आलेली नाही. घटना घडल्यानंतर महापालिकेकडून तत्काळ पथक पाठवून श्वानांना ताब्यात घेऊन निरीक्षणाखाली ठेवले जाते. तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तीलाही तत्काळ उपचार देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या घटनेची माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही करू.’’
‘‘मुलगी घरासमोर खेळत असताना चार ते पाच श्वानांनी तिच्यावर हल्ला केला. मुलीला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. श्वानदंशाच्या घटना या परिसरात वारंवार घडत आहेत. मात्र, त्यावर ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
-नितीन जोगळेकर, रहिवासी, खेसे पार्क.
