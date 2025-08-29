अतिसूक्ष्म सुवर्ण गणेशमूर्तींचे प्रदर्शन एक मिलिमीटरपासून ते अवघ्या सव्वा स्क्वेअर इंचाच्या मूर्ती
पुणे, ता. २९ : सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ – एनआयई’ (न्यूज पेपर इन एज्युकेशन) आणि ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’ यांच्यातर्फे यंदाच्या गणेशोत्सवात शालेय विद्यार्थ्यांसोबतच सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी ‘अतिसूक्ष्म’ सुवर्ण गणेशमूर्तींच्या अनेक कलाकृतींचे प्रदर्शनाचे उद्घाटन शुक्रवारी उत्साहात झाले. हे प्रदर्शन मंगळवार (ता. २) पर्यंत सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ७ दरम्यान सुरू राहणार आहे.
घोले रस्ता येथील राजा रवी वर्मा कलादालनमध्ये नागरिकांसाठी दुर्मिळ सुवर्ण गणेशमूर्तींच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन आहे. त्याचे उद्घाटन सिद्धिविनायक ग्रुपचे अध्यक्ष राजेशकुमार सांकला, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे, सूक्ष्म सुवर्ण गणेशमूर्ती कलाकृतींचे शिल्पकार भगवानदास खरोटे, सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेंद्र पिसाळ यांच्या हस्ते झाले. उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक बांधकाम क्षेत्रातील सिद्धिविनायक ग्रुप असून, सहयोगी प्रायोजक इंद्रिया ज्वेलर्स आहेत. याशिवाय श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचे उपक्रमास सहकार्य लाभले आहे.
प्रदर्शनात नाशिक जिल्ह्यातील गणेशभक्त, कलाकार व जागतिक विक्रमवीर भगवानदास खरोटे यांनी कमीत कमी जागेत एक मिलिमीटरपासून ते अवघ्या सव्वा स्क्वेअर इंच जागेत सोन्यामध्ये साकारलेल्या विविध सूक्ष्म गणेश मूर्ती पाहता येणार आहेत. खरोटे यांनी सोन्यामध्ये साकारलेल्या गणेश मूर्ती इतक्या सूक्ष्म आहेत की, त्या सूक्ष्मदर्शिकेशिवाय पाहता येत नाहीत.
खरोटे यांनी तब्बल २५६ सूक्ष्म सुवर्ण गणेश साकारले असून, यामध्ये तबला वादक, सनई वादक, हार्मोनिअम वादक, झुल्यावर बसलेला, हातात तिरंगा घेतलेला, चहाची किटली आणि कपबशी घेऊन उभा असलेला श्रीगणेश ते विविध रत्नांवर अगदी मोत्यापासून ते पाचूपर्यंत त्यांनी गणेशाचे रूप साकारले आहे. केवळ भारतातीलच नाही तर परदेशातील कंबोडियन गणपती देखील त्यांनी साकारले आहेत. या सर्व कलाकृती कोणत्याही आधुनिक पद्धतीचा वापर न करता पारंपरिक सोनारी हत्यारांचा वापर करून घडविल्या आहेत. साध्या डोळ्यांना ढोबळ स्वरूपात दिसणाऱ्या या सूक्ष्म सुवर्ण गणेशमूर्ती आपण जेव्हा सूक्ष्मदर्शिकेतून पाहतो, तेव्हा मंदिरात जाऊन एका मोठ्या गणेशमूर्तीचे दर्शन घेतल्याचा अनुभव येतो.
---
नावनोंदणी आवश्यक
पहिल्याच दिवशी शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रदर्शनाला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आपटे प्रशाला आणि मॉडर्न हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनाला भेट दिली. शाळांना व किमान १० विद्यार्थ्यांचा शालेय गट असल्यास प्रदर्शनाकरीता प्रवेश विनामूल्य आहे. प्रदर्शन पाहण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक असून, खालील क्यूआर कोड ओपन करून आणि देणगी मूल्य ३० रुपये भरून नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क :- ८३७८९९३४४६/ ९८८१५९८८१५/ ९१३०००४९५५
----
फोटोः 44329, 44330, 44484, 44485
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.