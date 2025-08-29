जखमी मुलीच्या उपचारांसाठी महापालिकेकडून उपाययोजना हल्ला केलेले पाच श्वान निरीक्षणाखाली
पुणे, ता. २९ ः लोहगावमधील खेसे पार्क परिसरातील श्वानांनी हल्ला केलेल्या चार वर्षांच्या मुलीच्या उपचारासाठी अखेर महापालिका प्रशासन मदतीला आले. याबरोबरच महापालिकेकडून संबंधित ठिकाणचे श्वान ताब्यात घेऊन त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे.
लोहगावमधील खेसे पार्क परिसरातील घरासमोर खेळणाऱ्या चार वर्षांच्या मुलीवर चार ते पाच श्वानांनी हल्ला केला होता. त्यात संबंधित मुलगी गंभीर जखमी झाली होती. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेस विविध माध्यमातून माहिती पोचवली. मात्र, तरीही महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ होते.
यासंबंधीचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून संबंधित मुलीच्या पालकांचा शोध घेण्यात आला. मुलीच्या हाताला, दंडाला व शरीराच्या अन्य भागांवर श्वानांनी चावा घेतला होता. त्यामुळे त्यादृष्टीने घ्यावयाची आवश्यक लस मुलीला देण्यात आली नव्हती. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुलीच्या पालकांना यासंदर्भात माहिती देऊन, आवश्यक लस घेण्यास सहकार्य केले. याबरोबरच महापालिकेच्या श्वान पथकाच्या दोन वाहनांनी शुक्रवारी सकाळी खेसे पार्क परिसरातील पाच श्वानांना ताब्यात घेतले. संबंधित श्वानांना बाणेर येथे निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, श्वानांनी चावा घेतलेल्या मुलीस आवश्यक उपचाराबरोबरच तिच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.
-------------
‘‘श्वानांनी चावा घेतलेल्या मुलीचा व तिच्या पालकांचा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शोध घेतला. मुलीवर अगोदर उपचार करण्यात आले होते. तरी श्वान चावल्यानंतर आवश्यक लस देण्याबाबत मुलीच्या पालकांना सांगण्यात आले. त्यानुसार मुलीला लस दिली आहे. पाच श्वान ताब्यात घेऊन त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवले आहे.
- डॉ. सारिका फुंदे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
-------------
