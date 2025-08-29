पोलिसांची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक
पुणे, ता. २९ : पोलिस कारवाईची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी कोथरूड भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची पावणेसहा लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर चोरट्यांविरुद्ध कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिक हे कोथरूड भागात राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर २६ जून रोजी संपर्क साधला होता. चोरट्यांनी पोलिस असल्याचे भासवले. त्यांच्या बँक खात्यातून मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशांचे व्यवहार झाले असून, या प्रकरणात पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याची बतावणी चोरट्यांनी केली होती. या प्रकरणात अटक करण्याची भीती दाखवून चोरट्यांनी तक्रारदाराला तातडीने पैसे पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर ज्येष्ठाने चोरट्यांच्या खात्यात दोन ते तीन दिवसांत पावणेसहा लाख रुपये ऑनलाइन पद्धतीने पाठवले. फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप देशमाने तपास करत आहेत.
प्रवासी महिलांचे दागिने लांबवले
पुणे, ता. २९ : पीएमपी प्रवासादरम्यान चोरट्यांनी दोन घटनांमध्ये महिला प्रवाशांकडील दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. या प्रकरणी खडकी आणि शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. महापालिका भवन परिसरातील पीएमपी थांब्यावर प्रवासी महिलेच्या गळ्यातील एक लाख रुपयाचे सोन्याचे दागिने लांबविल्याची घटना २६ ऑगस्ट रोजी घडली. दुसऱ्या घटनेत खडकीतील लोहमार्ग वसाहतीत राहायला असलेली ज्येष्ठ महिला गुरुवारी (२८ ऑगस्ट) स्वारगेटहून पीएमपी बसने खडकीकडे निघाली होती. बसमध्ये गर्दी होती. चोरट्यांनी गर्दीत महिलेच्या हातातील ५५ हजारांची सोन्याची बांगडी कटरचा वापर करून कापून नेली.
